24hodín v Skratke
Denník - Správy
 Z domova

13. augusta 2025

V súvislosti s policajnou akciou Búrka sa podľa súdnej rady porušovala prezumpcia neviny


V súvislosti s policajnou akciou Búrka, ktorá sa uskutočnila v marci 2020 a informovaním o nej zo strany niektorých médií dochádzalo k porušovaniu prezumpcie neviny obvinených sudcov. Právo na obhajobu a ...



gettyimages 1494529981 676x451 13.8.2025 (SITA.sk) - V súvislosti s policajnou akciou Búrka, ktorá sa uskutočnila v marci 2020 a informovaním o nej zo strany niektorých médií dochádzalo k porušovaniu prezumpcie neviny obvinených sudcov.

Právo na obhajobu a spravodlivý proces


Ako sa ďalej uvádza v uznesení, ktoré na stredajšom zasadnutí schválilo všetkých 13 prítomných členov Súdnej rady SR, v právnom štáte je nemysliteľné, aby osoba bolo odsúdená v očiach verejnosti momentom zatknutia bez toho, aby mohla využiť svoje právo na obhajobu a právo na spravodlivý súdny proces.

„Popieranie alebo spochybňovanie elementárnych práv obvinených či už predsedom súdnej rady a jej členmi alebo ministrom spravodlivosti a inými verejnými činiteľmi je výrazom ich rezignovania na dodržiavanie princípov právneho štátu a nedôvodným podkopávaním dôveryhodnosti autority súdnej moci," uvádza sa v uznesení, ktoré predložila členka rady Dana Jelínková Dudzíková.

Zastavenie trestného stíhania


Šéfka súdnej rady Marcela Kosová, ktorá bod do programu týkajúci sa akcie Búrka iniciovala, v tejto súvislosti v predkladacej správe zdôraznila, že obvinených v rámci akcie bolo 14 sudcov, pričom do dnešného dňa nebol ani jeden z nich právoplatne odsúdený na základe dokazovania pred súdom.

„Trom obvineným sudcom bolo právoplatne zastavené trestné stíhanie. Niektorí sudcovia boli neprávoplatne oslobodení, u niektorých boli odmietnuté obžaloby a na niektorých doposiaľ ani neboli podané,“ pripomenula Kosová. Doplnila, že v júni sudkyne Andrea Haitová a Otília Doláková súdnej rade oznámili, že uznesenia o zastavení ich trestného stíhania nadobudli právoplatnosť.

Sudcovia zadržaní počas akcie Búrka boli podľa Kosovej mnohými novinármi, verejnými činiteľmi a verejnosťou „odsúdení“ takmer okamžite. „Pokračovalo to ďalšie roky, čo v praxi znamená, že nesmeli súdiť a mnohí stále nesmú, akoby neexistovala žiadna prezumpcia neviny. Zatýkanie sudcov bolo niekoľko rokov súčasťou Správ o právnom štáte Európskej komisii,“ dodala Kosová.


Národná kriminálna agentúra (NAKA) počas akcie s názvom Búrka ešte v marci 2020 zadržala spolu 13 sudcov, jednu bývalú sudkyňu, jednu správkyňu konkurznej podstaty, jednu advokátku a dve civilné osoby. Zadržaných obvinili prevažne z korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu alebo z marenia spravodlivosti. Medzi obvinenými bola napríklad aj bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská. V októbri 2020 nasledovala policajná akcia Víchrica, rovnako zameraná na justíciu.




Zdroj: SITA.sk - V súvislosti s policajnou akciou Búrka sa podľa súdnej rady porušovala prezumpcia neviny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Akcia Búrka Prezumpcia neviny Sudcovia Trestné stíhanie
Opatrovatelia aj asistenti si prilepšili, štát im zvýšil nielen hodinovú sadzbu, ale aj peňažný príspevok – VIDEO
O ukrajinských územiach môže s Ruskom rokovať iba Zelenskyj, vyhlásil Macron

