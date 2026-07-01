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01. júla 2026
Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na takmer 2 000, desaťtisíce ľudí čakajú na pomoc
Záchranári šesť dní po katastrofe vyslobodili spod trosiek živého trojročného chlapca, humanitárna situácia sa však ďalej zhoršuje. Počet obetí ničivých ...
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Počet obetí ničivých zemetrasení, ktoré minulý týždeň zasiahli Venezuelu, vzrástol na 1 943. Desaťtisíce ľudí medzitým zúfalo hľadajú potraviny, vodu a prístrešie, zatiaľ čo približne 50 000 osôb je naďalej evidovaných ako nezvestných.
Napriek ubúdajúcej nádeji sa záchranárom podarilo šesť dní po katastrofe nájsť pod troskami živého trojročného chlapca.
Nadšení záchranári
Dieťa vyslobodil z trosiek domu v Caracase jordánsky tím civilnej ochrany. Zverejnené zábery ukázali záchranárov, ktorí po objavení chlapca prepukli v nadšenie. Podľa jordánskych úradov boli jeho životné funkcie stabilné.
Najhoršia katastrofa
Zemetrasenia s magnitúdami 7,2 a 7,5, ktoré krajinu zasiahli minulú stredu večer, patria medzi najhoršie prírodné katastrofy v moderných dejinách Latinskej Ameriky.
Zrútili celé obytné komplexy, poškodili desaťtisíce budov a spustili rozsiahle pátracie operácie.
Bojujú o potraviny
Predseda venezuelského Národného zhromaždenia Jorge Rodríguez v utorok oznámil, že počet zranených prekročil 10 500.
Podľa jeho slov sa spod trosiek v najviac postihnutom meste La Guaira podarilo zachrániť takmer 6 500 ľudí. „Potraviny tu rozdávajú, ale niekedy sa ľudia pre jedlo takmer pozabíjajú. Je to ako kohútie zápasy,“ povedala 18-ročná predavačka Daniela Armasová z La Guairy.
Prerušené spojenie
Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov upozornil, že v meste sa masovo prejavuje nedostatok potravín, základné služby prakticky prestali fungovať a spojenie s mnohými oblasťami zostáva prerušené.
Organizácia Spojených národov odhaduje, že následkami katastrofy môže byť zasiahnutých približne sedem miliónov ľudí.
Rastie riziko nákaz
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zároveň varovala pred rastúcim rizikom šírenia infekčných ochorení. Podľa jej hovorcu Christiana Lindmeiera sú zdravotnícke služby vystavené „extrémnemu tlaku“ a hrozia epidémie chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, vrátane osýpok a záškrtu.
Vláda reaguje pomaly
Mnohí Venezuelčania kritizujú pomalú reakciu úradov v krajine, ktorú už pred katastrofou oslabovali roky hospodárskej krízy.
Rodiny naďalej prehľadávajú trosky budov, nemocnice aj provizórne márnice v nádeji, že nájdu svojich blízkych.
„Najhoršie je nevedieť. Stále sa pýtate, čo máte robiť a kde ju máte hľadať,“ povedala Rosanna Lunaová, ktorá pátra po svojej sestre nezvestnej od zemetrasenia.
Desaťtisíce budov
Podľa predbežného vyhodnotenia satelitných snímok amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) mohlo byť poškodených alebo úplne zničených takmer 59 000 budov.
Organizácia Spojených národov (OSN) odhaduje priame materiálne škody na približne 6,7 miliardy dolárov, čo zodpovedá asi šiestim percentám hrubého domáceho produktu Venezuely.
Medzinárodná spolupráca
Do záchranných operácií sa zapojilo 27 krajín, ktoré vyslali takmer 40 špecializovaných tímov, viac ako 2000 záchranárov a vojakov a vyše 160 pátracích psov. Situácia však zostáva kritická a počet obetí bude podľa úradov pravdepodobne ešte rásť.
Zdroj: SITA.sk - Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na takmer 2 000, desaťtisíce ľudí čakajú na pomoc © SITA Všetky práva vyhradené.
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