Parlament sa bude na návrh Kmeca zaoberať smrťou Chovanca v Belgicku, podľa Pellegriniho je slovenská diplomacia slabá

6.2.2023 (Webnoviny.sk) - Parlament sa bude na návrh Hlasu-SD zaoberať smrťou Jozefa Chovanca v Belgicku. Nezaradený poslanec Peter Kmec (Hlas-SD) predkladá návrh na prijatie uznesenia k usmrteniu slovenského občana Jozefa Chovanca po zásahu belgických bezpečnostných zložiek na letisku Charleroi vo februári 2018.„Absolútne sa nemôžeme uspokojiť s rozhodnutím belgickej prokuratúry nezačať trestné stíhanie po tom, ako zomrel za zvláštnych okolností náš občan a ako sme zhliadli videá z cely, v ktorej bol zadržaný,“ povedal predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini v relácii týždenníka Plus 7 dní Karty na stôl.Dňa 28. februára uplynie päť rokov od smrti Chovanca, ktorý zomrel v belgickej nemocnici tri dni po brutálnom policajnom zásahu v cele na letisku. Nedávno rozhodla belgická prokuratúra o zastavení trestného konania voči páchateľom.V predloženom návrhu Kmec navrhuje, aby Národná rada SR (NR SR) vyjadrila hlboké rozčarovanie z rozhodnutia belgickej prokuratúry a odsúdila „neúmerné naťahovanie času zo strany belgických orgánov pri vyšetrovaní tohto nehumánneho násilného zásahu.“NR SR má zároveň požiadať Vládu SR , aby požiadala vládu Belgického kráľovstva o vysvetlenie dôvodov, ktoré viedli k zastaveniu trestného stíhania a aby s využitím všetkých politických, diplomatických a právnych prostriedkov trvala na vyvodení trestnoprávnej a disciplinárnej zodpovednosti voči tým príslušníkom bezpečnostných zložiek, ktorí sa priamo podieľali na tomto násilnom zásahu.„Mňa mrzí, že na to automaticky nezareagoval minister Káčer a premiér Heger . Pevne verím, že vláda na to pod tlakom parlament bude musieť reagovať, pretože náš návrh, aby sme o tom v parlamente rokovali, našiel širokú celopolitickú podporu,“ povedal Pellegrini.Podľa svojich slov by si želal, aby kontrolu dodržiavania právneho štátu podstúpilo rovnako ako Slovensko aj Belgicko, „ktoré sa tvári ako kolíska demokracie, no kde sme v priamom prenose videli hajlujúcu policajtku, zabitého občana Slovenskej republiky a belgické úrady ani nemienia tento incident vyšetriť.“Podľa neho by sa trestné konanie nezastavilo, keby išlo o francúzskeho alebo nemeckého občana. Ako Pellegrini dodal, ukazuje to, že slovenská diplomacia je slabá a Slovensko nemá takú váhu. Belgické úrady podľa neho rozhodli tak, ako rozhodli s tým, že „veď ide len o nejakého Slováka“.V návrhu uznesenia je tiež výzva slovenským poslancom Európskeho parlamentu , aby v rámci svojich kompetencií iniciovali vytvorenie nezávislej monitorovacej misie na dôsledné prešetrenie tohto prípadu. Skupina jedenástich slovenských europoslancov na čele s Miriam Lexmann (KDH/EĽS) už reagovala na kroky belgickej prokuratúry listom, v ktorom žiadajú riadne vyšetrenie smrti Jozefa Chovanca.Desiatky europoslancov z rôznych členských krajín a politických skupín z jej iniciatívy oficiálne vyzvali Európsku komisiu k monitorovaniu prípadu po prvý raz ešte v roku 2020, keď upozornili na šokujúce a neľudské správanie policajtov v cele predbežného zadržania. Miriam Lexmann vystúpila k tomuto prípadu 1. februára aj v pléne Európskeho parlamentu v Bruseli, kde na dianie upozornila stovky kolegov.„Ako je možné, že v centre Európskej únie , kde úzkostlivo sledujeme čo i len náznaky porušenia právneho štátu, sa príjme rozhodnutie, ktoré sa javí v príkrom rozpore so spravodlivým zaobchádzaním a právom na spravodlivý proces?“ uviedla Lexmann.