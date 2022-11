Prezidentské voľby v Česku sú čoraz napínavejšie, Babiš za Pavlom zaostáva len tesne a Nerudová je tretia

7.11.2022 - Prieskumy pred českými prezidentskými voľbami sa stávajú napínavejšie. Na prvom mieste je síce stále Petr Pavel , ktorému by podľa najnovšieho prieskumu agentúry Median v prvom kole dalo hlas 22,5 percenta respondentov. Andrej Babiš (ANO) za ním však zaostáva len o pol percentuálneho bodu. Informuje o tom český spravodajský portál TN.cz.Prieskum pritom agentúra skončila 31. októbra, čiže v rovnaký deň, v ktorom Babiš ešte len oficiálne oznámil svoju kandidatúru. Efekt jeho vyhlásenia sa tak do prieskumu ešte nestihol premietnuť.Kandidátka na post českej hlavy štátu Danuše Nerudová je zatiaľ na treťom mieste. Avšak, v októbri by ju podľa prieskumu agentúry Median volilo už 15 percent oslovených. V septembri to bolo len 10 percent respondentov.