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16. júna 2026
Obávajú sa Slováci zmrazenia eurofondov? Prieskum odhalil znepokojivé čísla
Prieskum mapoval obavy verejnosti. V hrozbu zmrazenia eurofondov pre Slovensko verí viac ako 60 percent respondentov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre spravodajskú televíziu Joj 24 urobila ...
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16.6.2026 (SITA.sk) - Prieskum mapoval obavy verejnosti.
V hrozbu zmrazenia eurofondov pre Slovensko verí viac ako 60 percent respondentov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre spravodajskú televíziu Joj 24 urobila agentúra AKO. Podľa prieskumu zmrazenie eurofondov určite hrozí podľa 20,7 percenta opýtaných a skôr hrozí podľa 41,6 percenta respondentov.
Naopak, zmrazenia sa neobáva približne 30 percent účastníkov prieskumu. Zmrazenie eurofondov Slovensku nehrozí podľa 20,4 percenta opýtaných a skôr nehrozí podľa ďalších 8,6 percenta. Celkovo 7,7 percenta respondentov na otázku nevedelo odpovedať a jedno percento odpovedať nechcelo.
Agentúra AKO prieskum robila na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov od 14. do 21. mája telefonickou formou. Respondenti konkrétne odpovedali na otázku: „Hrozí, či nehrozí podľa vás Slovensku, že mu Európska únia zmrazí peniaze z eurofondov? EÚ to zdôvodňuje tým, že existujú podozrenia zo zneužívania eurofondov a že je oslabená schopnosť štátu vyšetrovať korupciu“.
Zdroj: SITA.sk - Obávajú sa Slováci zmrazenia eurofondov? Prieskum odhalil znepokojivé čísla © SITA Všetky práva vyhradené.
V hrozbu zmrazenia eurofondov pre Slovensko verí viac ako 60 percent respondentov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre spravodajskú televíziu Joj 24 urobila agentúra AKO. Podľa prieskumu zmrazenie eurofondov určite hrozí podľa 20,7 percenta opýtaných a skôr hrozí podľa 41,6 percenta respondentov.
Naopak, zmrazenia sa neobáva približne 30 percent účastníkov prieskumu. Zmrazenie eurofondov Slovensku nehrozí podľa 20,4 percenta opýtaných a skôr nehrozí podľa ďalších 8,6 percenta. Celkovo 7,7 percenta respondentov na otázku nevedelo odpovedať a jedno percento odpovedať nechcelo.
Agentúra AKO prieskum robila na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov od 14. do 21. mája telefonickou formou. Respondenti konkrétne odpovedali na otázku: „Hrozí, či nehrozí podľa vás Slovensku, že mu Európska únia zmrazí peniaze z eurofondov? EÚ to zdôvodňuje tým, že existujú podozrenia zo zneužívania eurofondov a že je oslabená schopnosť štátu vyšetrovať korupciu“.
Zdroj: SITA.sk - Obávajú sa Slováci zmrazenia eurofondov? Prieskum odhalil znepokojivé čísla © SITA Všetky práva vyhradené.
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