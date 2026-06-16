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16. júna 2026

Obávajú sa Slováci zmrazenia eurofondov? Prieskum odhalil znepokojivé čísla


Tagy: Eurofondy Prieskum zmrazenie eurofondov

Prieskum mapoval obavy verejnosti. V hrozbu zmrazenia eurofondov pre Slovensko verí viac ako 60 percent respondentov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre spravodajskú televíziu Joj 24 urobila ...



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gettyimages 1396615895 676x451 16.6.2026 (SITA.sk) - Prieskum mapoval obavy verejnosti.


V hrozbu zmrazenia eurofondov pre Slovensko verí viac ako 60 percent respondentov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre spravodajskú televíziu Joj 24 urobila agentúra AKO. Podľa prieskumu zmrazenie eurofondov určite hrozí podľa 20,7 percenta opýtaných a skôr hrozí podľa 41,6 percenta respondentov.

Naopak, zmrazenia sa neobáva približne 30 percent účastníkov prieskumu. Zmrazenie eurofondov Slovensku nehrozí podľa 20,4 percenta opýtaných a skôr nehrozí podľa ďalších 8,6 percenta. Celkovo 7,7 percenta respondentov na otázku nevedelo odpovedať a jedno percento odpovedať nechcelo.

Agentúra AKO prieskum robila na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov od 14. do 21. mája telefonickou formou. Respondenti konkrétne odpovedali na otázku: „Hrozí, či nehrozí podľa vás Slovensku, že mu Európska únia zmrazí peniaze z eurofondov? to zdôvodňuje tým, že existujú podozrenia zo zneužívania eurofondov a že je oslabená schopnosť štátu vyšetrovať korupciu“.


Zdroj: SITA.sk - Obávajú sa Slováci zmrazenia eurofondov? Prieskum odhalil znepokojivé čísla © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Eurofondy Prieskum zmrazenie eurofondov
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