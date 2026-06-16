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16. júna 2026
Šéf IEA vyzval na bezpodmienečné otvorenie Hormuzského prielivu
Fatih Birol privítal dohodu medzi USA a Iránom a varoval, že obmedzenia plavby zasiahli ekonomiky na celom svete. Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre energetiku ...
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Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol vyzval v utorok na bezpodmienečné otvorenie Hormuzského prielivu pre lodnú dopravu.
Podľa neho je to kľúčový predpoklad na stabilizáciu svetových trhov s ropou a zemným plynom po mesiacoch prudkého rastu cien energií.
„Najdôležitejším riešením tohto problému je úplné a bezpodmienečné otvorenie Hormuzského prielivu pre lodnú dopravu,“ povedal Birol na tlačovej konferencii.
Zastavená doprava
Irán prakticky zastavil tankerovú dopravu cez strategický prieliv po amerických a izraelských útokoch z konca februára.
Obmedzenie prepravy ropy a plynu z oblasti Perzského zálivu vyvolalo prudký rast cien energií na svetových trhoch.
Dohoda medzi Teheránom a Washingtonom o ukončení konfliktu na Blízkom východe síce počíta s obnovením plavby, iránski predstavitelia však naznačili, že by mohli zaviesť mýto alebo poplatky za prechod lodí.
Skvelá správa
Birol dohodu privítal a označil ju za „skvelú správu“, ktorá „prinesie úľavu trhom“. Pripomenul, že energetická kríza trvá už takmer štyri mesiace a jej dôsledky prirovnal k ropným šokom zo 70. rokov minulého storočia.
IEA v reakcii na výpadky dodávok koordinovala uvoľňovanie núdzových zásob ropy zo svojich 32 členských krajín. V máji agentúra uviedla, že z rezerv už bolo uvoľnených približne 164 miliónov barelov ropy.
Zdroj: SITA.sk - Šéf IEA vyzval na bezpodmienečné otvorenie Hormuzského prielivu © SITA Všetky práva vyhradené.
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