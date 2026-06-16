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16. júna 2026

Šéf IEA vyzval na bezpodmienečné otvorenie Hormuzského prielivu


Tagy: Energetická kríza Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe Perzský záliv

Fatih Birol privítal dohodu medzi USA a Iránom a varoval, že obmedzenia plavby zasiahli ekonomiky na celom svete. Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre energetiku ...



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australia_iran_us_44608 1 676x451 16.6.2026 (SITA.sk) - Fatih Birol privítal dohodu medzi USA a Iránom a varoval, že obmedzenia plavby zasiahli ekonomiky na celom svete.

Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol vyzval v utorok na bezpodmienečné otvorenie Hormuzského prielivu pre lodnú dopravu.


Podľa neho je to kľúčový predpoklad na stabilizáciu svetových trhov s ropou a zemným plynom po mesiacoch prudkého rastu cien energií.


„Najdôležitejším riešením tohto problému je úplné a bezpodmienečné otvorenie Hormuzského prielivu pre lodnú dopravu,“ povedal Birol na tlačovej konferencii.



Zastavená doprava


Irán prakticky zastavil tankerovú dopravu cez strategický prieliv po amerických a izraelských útokoch z konca februára.


Obmedzenie prepravy ropy a plynu z oblasti Perzského zálivu vyvolalo prudký rast cien energií na svetových trhoch.


Dohoda medzi Teheránom a Washingtonom o ukončení konfliktu na Blízkom východe síce počíta s obnovením plavby, iránski predstavitelia však naznačili, že by mohli zaviesť mýto alebo poplatky za prechod lodí.



Skvelá správa


Birol dohodu privítal a označil ju za „skvelú správu“, ktorá „prinesie úľavu trhom“. Pripomenul, že energetická kríza trvá už takmer štyri mesiace a jej dôsledky prirovnal k ropným šokom zo 70. rokov minulého storočia.


IEA v reakcii na výpadky dodávok koordinovala uvoľňovanie núdzových zásob ropy zo svojich 32 členských krajín. V máji agentúra uviedla, že z rezerv už bolo uvoľnených približne 164 miliónov barelov ropy.




Zdroj: SITA.sk - Šéf IEA vyzval na bezpodmienečné otvorenie Hormuzského prielivu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Energetická kríza Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe Perzský záliv
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