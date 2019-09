PMÚ umožnil rozšírenie siete Benzina v SR o sedem čerpacích staníc

Čerpacia stanica pohonných hmôt Benzina, ilustračná snímka. Foto: Unipetrol Foto: Unipetrol

Bratislava 23. septembra (TASR) – Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu českého predajcu motorových palív Unipetrol, a.s., a slovenskej Fontee, s.r.o. Orechová Pôtoň, ktorá prevádzkuje sedem čerpacích staníc. Unipetrol tak rozšíri svoju sieť čerpacích staníc prevádzkovaných pod značkou Benzina na Slovensku na osem. Prvú benzínku otvorila česká firma ešte v prvom polroku v Malackách. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 13. septembra, informoval v pondelok PMÚ.Unipetrol vrátil značku Benzina na Slovensko po 15 rokoch. Podľa riaditeľa siete Benzina Mareka Zouvalu by firma chcela v tomto roku otvoriť spolu deväť alebo desať čerpacích staníc, v nasledujúcich rokoch chce vstúpiť na slovenský maloobchodný trh s motorovými palivami ešte výraznejšie a plánuje sa zaradiť do trojice najväčších predajcov. Na Slovensku je v súčasnosti viac ako 900 čerpacích staníc. Najväčší počet, 254, prevádzkuje rafinéria Slovnaft nasledovaná rakúskou sieťou OMV s 91 stanicami a na tretej priečke je Shell s 84 čerpacími stanicami.Po Malackách pribudnú čerpacie stanice Benziny v lokalitách Holice, Senec, Šurany, Tesárske Mlyňany, Strečno, Šelpice a Lužianky. Podľa PMÚ počet čerpacích staníc, ktoré bude Unipetrol prostredníctvom slovenskej Benziny ovládať, ako ani ich rozmiestnenie nevzbudzuje obavy zo zneužitia postavenia predajcu. Benzina je súčasťou skupiny Unipetrol patriacej pod poľskú skupinu PKN Orlen a prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc v Českej republike.