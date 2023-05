Obchod EÚ s Ruskom sa dostal z deficitu do prebytku, export klesol pod úrovne spred začiatku vojny

Obchodný deficit

Exportu z EÚ na ruský trh

31.5.2023 (SITA.sk) - Export z Európskej únie (EÚ) do Ruska a import z Ruska na európsky trh podľa sezónne upravených údajov klesli pod úrovne spred začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.Podiel Ruska na celkovom exporte EÚ sa znížil zo štyroch percent vo februári 2022 na 1,8 percenta v marci 2023. Podiel Ruska na celkovom importe do EÚ v rovnakom období klesol z 9,5 percenta na 1,9 percenta. V stredu o tom informoval štatistický úrad Európskej únie Eurostat. Obchodný deficit EÚ voči Rusku, ktorý kulminoval v marci 2022 vo výške 18,2 miliardy eur, sa znížil na šesť miliárd eur v decembri 2022 a v marci 2023 sa zmenil na malý prebytok v objeme 0,2 miliardy eur. Hodnota importu z Ruska sa zmenšila z 22 miliárd eur v marci 2022 na 3,8 miliardy eur v marci 2023.V rovnakom období hodnota exportu z EÚ na ruský trh mierne stúpla z 3,6 miliardy eur na štyri miliardy eur. Vo februári 2022 však bola hodnota vývozu z Únie do Ruska osem miliárd eur.V prvom kvartáli tohto roka obchod Európskej únie s Ruskom v oblasti energií vykázal deficit 11,3 miliardy eur. Išlo o výrazný pokles v porovnaní s prvým štvrťrokom 2022, v ktorom bol schodok Únie voči Rusku v obchode s energiami 43,9 miliardy eur.