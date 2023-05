Obvinení Béreš a Šofranko pri akcii Investor ostávajú vo väzbe, súd sťažnosti zamietol

31.5.2023 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR na stredajšom neverejnom zasadnutí zamietol ako nedôvodné sťažnosti obvinených Petra Béreša a Jána Šofranko proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu , ktorým boli vzatí do väzby pre obavu z pokračovania v trestnej činnosti. Ako informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová , senát sa v celom rozsahu stotožnil s názorom sudkyne pre prípravné konanie. Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala pri akciiešte v polovici mája Petra Béreša a Jána Šofranko v súvislosti s firmou Axe Capital Group, ktorej investori zverili desiatky miliónov a od jesene sa k peniazom nevedia dostať.NAKA v tejto veci vykonala raziu vo viacerých firmách Petra Béreša. Medzi nimi bola aj Axe Capital Group, do ktorej ľudia investovali desiatky miliónov eur vo viere, že ich zhodnotí na finančných trhoch. Od minulej jesene sa k svojim peniazom nevedeli dostať. Zadržaný Ján Šofranko bol členom dozornej rady od založenia Axe Capital do leta 2021.