Leyenová na Globsecu 2023 vyzdvihla úsilie Ukrajiny a predstavila aj nový plán rastu pre západný Balkán (foto)

Vojna proti hodnotám

Výroba munície

Podpora mierového plánu

Nový plán pre západný Balkán

Splnenie podmienok členstva v EÚ

31.5.2023 (SITA.sk) - Vojna proti Ukrajine je pre Európu kľúčovým momentom a my sa s týmto momentom musíme vyrovnať. Na bezpečnostnej konferencii Globsec v Bratislave to povedala predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyen . EK o tom informuje prostredníctvom svojej oficiálnej webstránky.„Je to, samozrejme, hrubý útok proti zásadám Charty OSN. Zásadám, ku ktorým sme sa spoločne prihlásili. Je to však aj vojna proti našim hodnotám a vojna proti myšlienke zjednotenej a slobodnej Európy. Prvý raz v našej histórii je krajina napadnutá pre jej túžbu byť súčasťou európskej rodiny. Je to suverénne rozhodnutie Ukrajiny - a jasne vyjadrená vôľa jej obyvateľov - prijať hodnoty našej Únie. A tým bojujú aj za našu slobodu a naše hodnoty; demokraciu a právny štát, slobodu prejavu a slobodu určovať svoj osud. To je to, za čo Ukrajina bojuje, a to je to, čo sa prezident Putin snaží vyhubiť. Prezident Putin sa snaží zničiť dielo mieru, ktoré sme spoločne budovali od konca druhej svetovej vojny a neskôr od pádu železnej opony. A to je, dámy a páni, pôvod tejto vojny,“ skonštatovala.Zdôraznila, že túto nevyprovokovanú a neoprávnenú vojnu začalo Rusko, ktoré bez príčiny napadlo Ukrajinu, aby ju vymazalo z mapy a odmieta ju akceptovať ako nezávislú krajinu.Európa sa podľa nej síce nikdy nemôže rovnať obetavosti a odvahe ukrajinského ľudu, ale môže a musí stáť pevne po ich boku.Bezprostrednou potrebou je pritom vojenská pomoc na udržanie úsilia ukrajinských ozbrojených síl, uviedla ďalej šéfka Komisie s tým, že preto navrhli zákon o výrobe munície, ktorým chcú dotlačiť európsky obranný priemysel k zvýšeniu výroby.Veľa sa podľa nej diskutuje o mierových plánoch a prímeriach, no predovšetkým musí platiť zásada nič o Ukrajine bez Ukrajiny.„Spolu s Ukrajinou chceme spravodlivý mier, ktorý neodmeňuje agresora, ale ktorý podporuje zásady Charty OSN a právo ukrajinského ľudu byť pánom svojej budúcnosti,“ zdôraznila Von der Leyen a pripomenula, že prímerie, ktorého výsledkom bude zmrazený konflikt, neprinesie trvalý mier.„Koniec-koncov, prímerie platilo po roku 2014 a vieme, čo sa s touto dohodou stalo vo februári minulého roka, keď Rusko vtrhlo do krajiny,“ doplnila s tým, že spravodlivý mier musí viesť k stiahnutiu ruských síl a ich vybavenia z územia Ukrajiny.Únia podľa jej slov bezvýhradne podporuje mierový plán, ktorý predložil prezident Zelenskyj a „každý z jeho desiatich bodov vychádza z Charty OSN alebo z rezolúcií OSN“, takže „naším východiskom pre mier je poriadok založený na pravidlách“.Spravodlivý mier pre Ukrajinu musí byť podľa nej aj trvalý a na to je potrebné zaistenie dlhodobej bezpečnosti Ukrajiny.„Existujú rôzne modely a historické príklady, ktoré možno použiť. Súbor takýchto záruk zo strany podobne zmýšľajúcich štátov môže ponúknuť to, čo niektorí nazvali 'odstrašenie odmietnutím'. Inými slovami, poskytnúť Ukrajine vojenské vybavenie, aby sa mohla v budúcnosti opevniť proti ruským útokom,“ opísala.Skonštatovala, že víta pokračujúce diskusie o tom, ako možno zaručiť bezpečnosť Ukrajiny. Dôležité pritom podľa predsedníčky EK je, aby bolo jasné, že priatelia Ukrajiny budú dlhodobo podporovať bezpečnosť Ukrajiny.„Takúto dohodu s bezpečnostnými zárukami bude musieť sprevádzať širší rámec demokratických reforiem na Ukrajine,“ poznamenala s tým, že „aj keď Ukrajinci bojujú o prežitie, prijímajú zásadné reformy na posilnenie svojej demokracie a Ukrajina napriek všetkým prekážkam stále napreduje smerom k našej Únii“. Európska únia si pritom podľa nej zároveň konečne uvedomila, že nestačí len čakať, kým sa k nám priatelia mimo Únie priblížia a nestačí povedať, že dvere sú otvorené, „musíme tiež prevziať zodpovednosť za to, aby sme ašpirantov na členstvo v našej Únii priviedli oveľa bližšie k nám“.Následky Putinovej agresívnej vojny zasiahli aj šesť západobalkánskych krajín a preto európske krajiny na západný Balkán rozšírili tie isté solidárne opatrenia, ktoré prijali v rámci Únie, pripomenula Von der Leyen.„Dnes by som chcela predstaviť novú iniciatívu, ktorej cieľom je využiť tento dôležitý moment v regióne. Ide o nový plán rastu pre západný Balkán. Chceme nadviazať na pokrok dosiahnutý v posledných mesiacoch. Chceme však tiež priniesť obyvateľom západného Balkánu niektoré výhody členstva v EÚ už dnes. Plán rastu, ktorý dnes navrhujeme, je postavený na štyroch pilieroch: Po prvé, priblížiť západný Balkán k jednotnému trhu EÚ. Po druhé, prehĺbiť regionálnu hospodársku integráciu. Po tretie, urýchliť zásadné reformy. A po štvrté, zvýšiť predvstupové fondy,“ opísala s tým, že je to do určitej miery nový prístup Európskej únie.„Nežiadame len našich partnerov, aby podnikli nové kroky smerom k nám. Aj my robíme veľký krok smerom k nim. Naším spoločným cieľom je urýchliť ich cestu do EÚ a preto približujeme našu Úniu k západnému Balkánu,“ podotkla s tým, že to, že chcú západnému Balkánu ponúknuť niektoré výhody členstva vopred zároveň znamená, že aj určité požiadavky členstva musia byť splnené tiež vopred.„História je v pohybe. Putin chcel uchvátiť Ukrajinu pre Rusko. Kalkuloval s tým, že Európska únia to jednoducho prijme. Namiesto toho sa Ukrajina statočne postavila na odpor a odbíja ho. A my v Európe správne a neochvejne stojíme na strane Ukrajiny,“ povedala.Ubezpečila, že „Ukrajina vyjde z tejto vojny silnejšia“. Pripomenula tiež davy ľudí, ktorí mávajú európskymi vlajkami v Moldavsku a Gruzínsku, a zbližovanie západného Balkánu a Únie. „Toto je chvíľa, ktorú treba využiť a vytvoriť jednotnejšiu Európu,“ vyzvala na záver.