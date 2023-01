Rusko sa vraj snaží „evokovať Sovietsky zväz“ povinným vojenským výcvikom na školách

29.1.2023 (Webnoviny.sk) - Ruské ministerstvo školstva plánuje zahrnúť do učebných osnov na stredných školách aj základný vojenský výcvik. Vo svojom nedeľňajšom spravodajskom hodnotení vojny na Ukrajine to tvrdí britské ministerstvo obrany.„Výučba by mala zahŕňať výcvik s útočnými puškami a rušnými granátmi, vojenské cvičenie a pozdravy,“ uviedol britský rezort obrany na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.Táto iniciatíva by mala v Rusku platiť od budúceho školského roka a pravdepodobne má zámerne „evokovať Sovietsky zväz“, keďže podobné výcviky boli súčasťou osnov na školách až do roku 1993.