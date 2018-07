Obchodné centrum Korzo na Nábrežnej ulici v Prievidzi chce investor rozšíriť

Ilustračné foto. (OC Korzo Prievidza) Ilustračné foto. (OC Korzo Prievidza)

Prievidza 23. júla - Obchodné centrum na Nábrežnej ulici v Prievidzi (OC Korzo Prievidza) plánuje súkromný investor rozšíriť o tretiu etapu. Investičné náklady na realizáciu prístavby na južnej a západnej časti pozemku pri centre odhadol na asi 20 miliónov eur.



Investícia rieši prístavbu dvojice objektov, vyplýva ďalej z oznámenia o zmene, ktoré predložila spoločnosť SCP, s.r.o., so sídlom v Žiline orgánom na posúdenie. Prvý z objektov rieši funkciu občianskej vybavenosti obchodného charakteru, rozšírenie existujúceho multikina a nadzemný parkovací dom na piatich úrovniach so 443 parkovacími miestami. Druhý objekt bude prístavbou obchodnej pasáže a bude riešiť funkciu občianskej vybavenosti charakteru obchodu a služieb, doplnenie gastroprevádzok a rekreačných služieb, tiež doplnenie parkovania v hromadných podzemných garážach s 249 státiami. Zámer rieši i dobudovanie, respektíve prebudovanie existujúcej dopravnej infraštruktúry.



Oba objekty plánuje investor postaviť na existujúcich vonkajších parkovacích plochách s kapacitou 430 státí, prevažnú väčšinu parkovacej kapacity chce tak presunúť do parkovacieho domu, ktorý bude slúžiť pre návštevníkov.



"Hlavným dôvodom prístavby je lepšie funkčné využitie pôvodného pozemku, ako aj rozšíreného pozemku v západnej časti územia, zlepšenie ponuky služieb obchodného centra s doplnením sortimentu, zvýšenie štandardu a dizajnu budovy s vytvorením novej identity obchodného centra," ozrejmil ďalej investor v predloženom materiáli.



S realizáciou zámeru chce spoločnosť začať v januári budúceho roka, dokončiť ho o 16 mesiacov neskôr. Prvú etapu obchodného centra (OC Korzo Prievidza) skolaudovali v roku 2010, druhú o rok neskôr.