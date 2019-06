Obchodník s komoditami zvýšil polročný zisk takmer na dvojnásobok

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bern/Londýn 11. júna (TASR) - Spoločnosť Trafigura oznámila za 1. polrok súčasného obchodného roka takmer zdvojnásobenie zisku. Ako uviedla, výrazne k tomu prispel obchod s ropou.Svetový obchodník s komoditami informoval o tom, že za 1. polrok obchodného roka 2018/2019, konkrétne od októbra 2018 do konca marca 2019, dosiahol čistý zisk 425,7 milióna USD (376,69 milióna eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to znamená rast o 92 %.Podľa firmy so sídlom v Ženeve zisk najviac podporila divízia na obchod s ropou a ropnými produktmi, zatiaľ čo divízia na obchod s kovmi vykázala slabšie výsledky. Ukazuje sa tak, že Trafigure sa vyplatila reštrukturalizácia divízie obchodovania s ropou, ktorú uskutočnila minulý rok.Aj zisk Trafigury pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) zaznamenal výrazný rast. Za 1. polrok roka 2018/2019 dosiahol 1,1 miliardy USD. V predchádzajúcom obchodnom roku dosiahol EBITDA 658 miliónov USD. Tržby stagnovali na úrovni 86 miliárd USD.(1 EUR = 1,1301 USD)