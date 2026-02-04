Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Ekonomika

04. februára 2026

Obchodný register čaká zmena, do hry vstupujú advokáti a notári


Zakladanie obchodných spoločností na Slovensku čaká zmena, ktorá má podnikateľom priniesť viac právnej istoty, menej administratívnej šikany a koniec pokutníckych praktík. Parlament schválil nový zákon o



gettyimages 1013435204 676x451 4.2.2026 (SITA.sk) - Zakladanie obchodných spoločností na Slovensku čaká zmena, ktorá má podnikateľom priniesť viac právnej istoty, menej administratívnej šikany a koniec pokutníckych praktík. Parlament schválil nový zákon o obchodnom registri, ktorý podľa Slovenskej advokátskej komory sprehľadňuje celý systém registrácie a posilňuje jeho predvídateľnosť. Ak zákon podpíše prezident, účinnosť nadobudne 17. augusta 2026.


Jednou z kľúčových zmien je úprava samotného registračného konania. Návrhy na zápis do obchodného registra budú po novom podliehať autorizácii, pričom zákon obmedzuje možnosť zastupovania len na advokátov, notárov alebo zamestnancov samotného podnikateľa.

Cieľom je eliminovať praktiky, pri ktorých podnikatelia čelili sankciám pre formálne chyby v podaniach sprostredkovaných tretími osobami bez právnej zodpovednosti. Zákon však zároveň zachováva možnosť, aby podnikatelia podali návrh aj sami, bez povinného právneho zastúpenia.

Zmena Obchodného zákonníka


Významná zmena sa dotýka aj Obchodného zákonníka. Zakladanie obchodných spoločností bude možné výlučne prostredníctvom spoločenskej zmluvy autorizovanej advokátom alebo formou notárskej zápisnice.

Zapojením advokátov a notárov už do samotného vzniku spoločnosti sa má zjednodušiť proces zakladania a zároveň znížiť riziko chýb, ktoré sa v minulosti často prejavili až pri neskorších zápisoch či kontrolách. Rovnaká forma sa bude vyžadovať aj pri vybraných zásadných rozhodnutiach spoločností, ako sú zmeny základného imania alebo prevody obchodných podielov.

Nový zákon zároveň mení fungovanie samotného obchodného registra. Úlohu registrátorov preberú notári, pričom systém je nastavený tak, aby sa zachovala rovnováha medzi notármi a advokátmi. Dokumenty vyhotovené notárom bude registrovať iný notár a dokumenty autorizované advokátom bude do registra zapisovať notár. Oddelenie vyhotovenia dokumentu od jeho registrácie má posilniť nezávislosť a zabrániť konfliktu záujmov.

Novela zákona o advokácii


Súčasťou reformy je aj novela zákona o advokácii, ktorá zavádza centrálny register autorizácií vedený Slovenskou advokátskou komorou. Autorizácia pritom neznamená len formálne potvrdenie dokumentu.

Advokát pri nej identifikuje účastníkov právneho úkonu, posudzuje súlad zmluvy alebo dokumentu so zákonom, dobrými mravmi a zároveň hodnotí, či uzatvorením úkonu nemôže vzniknúť škoda. Register bude obsahovať základné identifikačné údaje, počet listov dokumentu a dátum a miesto autorizácie, pričom advokát bude povinný uložiť autorizovaný dokument v elektronickej podobe v deň jeho vyhotovenia.

Register autorizácií nebude verejný


Zásadným momentom je, že register autorizácií nebude verejný. Ako zdôrazňuje Slovenská advokátska komora, ide o riešenie plne v súlade s ochranou advokátskeho a klientskeho tajomstva vyplývajúceho z domácich aj medzinárodných záväzkov.

Register má slúžiť najmä ako kontrolný nástroj pre sťažnostné a disciplinárne konania, teda ako poistka proti prípadnému zneužívaniu inštitútu autorizácie. Podnikatelia a klienti sa tak môžu spoľahnúť, že ich dôverná komunikácia s advokátom zostane chránená aj pri zakladaní spoločností či pri významných majetkových a korporátnych zmenách.


Zdroj: SITA.sk - Obchodný register čaká zmena, do hry vstupujú advokáti a notári © SITA Všetky práva vyhradené.

