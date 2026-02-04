|
04. februára 2026
Ak Žilinka kritizuje stav Slovenska v boji proti korupcii, tak kritizuje sám seba, tvrdí Kaliňák
Ak generálny prokurátor Maroš Žilinka kritizuje stav SR v boji proti korupcii, tak kritizuje sám seba. Myslí si to podpredseda vlády a
4.2.2026 (SITA.sk) - Ak generálny prokurátor Maroš Žilinka kritizuje stav SR v boji proti korupcii, tak kritizuje sám seba. Myslí si to podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). „Ja som mal doteraz pocit, že otázku boja proti korupcii a trestného konania ako takého má predovšetkým na starosti generálna prokuratúra. Takže pravdepodobne hovoril predovšetkým o svojich výsledkoch. Ako iste viete, pánom trestného konania je prokuratúra a tá rozhoduje,“ uviedol Kaliňák v reakcii na pondelkové stanovisko Žilinku k stave Slovenska v boji proti korupcii.
Generálny prokurátor upozornil, že novela Trestného zákona bola experimentom, ktorý sa nevydaril, a že prípady korupcie sa nevyšetrujú. Priblížil, že v roku 2025 v porovnaní s rokom 2024 počet stíhaných klesol o 70 percent a nebol odhalený jediný prípad korupcie na najvyšších miestach.
Môže za to podľa neho najmä novela trestných kódexov, reorganizácia Policajného zboru a zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry. Minister obrany podotkol, že nepočul celé vyjadrenie generálneho prokurátora, no stojí si za tým, že Žilinka hovoril o svojich vlastných výsledkoch. Upozornil, že z radov ministrov boli podané desiatky podaní, no väčšinu z nich prokuratúra zastavila.
Je preto podľa neho namieste pýtať sa prokuratúry, či zmenila pohľad na hodnotenie prípadov. Zdôraznil, že prokuratúra je tá, ktorá dozoruje prípady, vstupuje do každého trestného konania a rozporuje, ak niekto postupuje zle.
„Vždy vyšetrovali tieto veci a viem, že veľa podaní, ktoré smerovali ku korupcii, bolo zastavených, a treba sa pýtať, prečo,“ dodal Kaliňák.
Pripomenul, že sám generálny prokurátor vo svojom stanovisku garantoval, že sa zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry neoslabí kontrola. Súčasne podotkol, že generálny prokurátor má možnosť kedykoľvek prísť na vládu, a prebrať prípadne zmeny Trestného zákona.
