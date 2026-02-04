|
04. februára 2026
Polícia sa ohradila voči Žilinkovi, jeho tvrdenia o zlyhávaní v boji proti korupcii odmieta
Policajný zbor (PZ) SR dôrazne odmietol stredajšie tvrdenia generálneho prokurátora Maroša Žilinku o tom, že by mal systematicky ...
4.2.2026 (SITA.sk) - Policajný zbor (PZ) SR dôrazne odmietol stredajšie tvrdenia generálneho prokurátora Maroša Žilinku o tom, že by mal systematicky zlyhávať pri vyšetrovaní korupcie. Ako sa uvádza v stanovisku odboru komunikácie a prevencie Prezídia PZ, predmetné vyhlásenia Žilinku považujú za neodborné a nepodložené.
„Za celý uplynulý rok nebolo ani vedenie Policajného zboru, ani príslušné špecializované útvary zo strany generálnej prokuratúry oficiálne upozornené na systémové nedostatky, ktoré dnes verejne odprezentoval na tlačovej konferencii,“ uviedli z odboru komunikácie.
Poukázali tiež, že generálna prokuratúra zo zákona disponuje silnými a priamymi nástrojmi dozoru nad vyšetrovaním, môže dávať záväzné pokyny, rušiť nezákonné rozhodnutia či vyžadovať nápravu. „Ak by skutočne dochádzalo k zlyhaniam v boji proti korupcii, prokuratúra mala nielen možnosť, ale aj povinnosť konať. To sa však nestalo. Do dnešného dňa neobdržal Policajný zbor žiadnu písomnú výzvu, analýzu, pokyn ani kontrolný záver, na základe ktorého generálny prokurátor odprezentoval toto fakticky nepodložené verejné vyhlásenie,“ uviedli.
Upozornili tiež na to, že generálna prokuratúra nemá presné štatistické ukazovatele objasňovania trestnej činnosti, ktorou sa polícia zaoberá, poukázali aj na to že špecializované policajné útvary vyšetrujú aj prípady, ktoré sú pod dozorom nezávislého orgánu v podobe európskej prokuratúry EPPO.
„Faktom však je, že generálna prokuratúra disponuje zákonnými nástrojmi na dozor, usmerňovanie aj nápravu v konkrétnych veciach. Ak by dochádzalo k systémovým zlyhaniam, mala nielen možnosť, ale aj povinnosť konať v reálnom čase, nie dodatočne prostredníctvom zvolanej tlačovej konferencie,“ prízvukovali z policajného prezídia.
Verejné obviňovanie PZ bez predchádzajúcej odbornej komunikácie medzi orgánmi činnými v trestnom konaní, nepovažujú za korektné ani zodpovedné. Zavádzajúce a nepodložené vyjadrenia podľa nich jednak oslabujú políciu a jednak celkovo podkopávajú dôveru verejnosti v orgány činné v trestnom konaní.
„Boj proti korupcii si vyžaduje fakty, spoluprácu a zodpovednosť, nie verejné výčitky bez predchádzajúcej snahy o profesionálnu kooperáciu a opory v oficiálnych krokoch. Policajný zbor je pripravený viesť odbornú diskusiu o konkrétnych prípadoch a opatreniach. Odmieta však zjednodušené tvrdenia, ktoré ignorujú fakty, zákonné kompetencie a spochybňujú reálne výsledky práce polície,“ uviedli z odboru komunikácie a prevencie Prezídia PZ. Poukázali, že polícia koná, argumentovali napríklad dnešným zásahom v okrese Topoľčany, ktorý sa týka korupcie v jednej z nemocníc.
„Aj tento skutok dokazuje, že UBOK sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím systematicky a intenzívne venuje odhaľovaniu a vyšetrovaniu korupčnej trestnej činnosti nielen na najvyšších stupňoch verejnej moci, ale aj tam, kde priamo zasahuje do života občanov a bezprostredne sa ho dotýka,“ dodali z Prezídia PZ s tým, že k samotnej činnosti UBOK v prípadoch korupčnej trestnej činnosti sa vyjadria neskôr.
Zdroj: SITA.sk - Polícia sa ohradila voči Žilinkovi, jeho tvrdenia o zlyhávaní v boji proti korupcii odmieta © SITA Všetky práva vyhradené.
