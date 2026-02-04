Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 4.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Veronika
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

04. februára 2026

Polícia sa ohradila voči Žilinkovi, jeho tvrdenia o zlyhávaní v boji proti korupcii odmieta


Tagy: Generálny prokurátor Korupcia

Policajný zbor (PZ) SR dôrazne odmietol stredajšie tvrdenia generálneho prokurátora Maroša Žilinku o tom, že by mal systematicky ...



Zdieľať
titulka policia 676x451 4.2.2026 (SITA.sk) - Policajný zbor (PZ) SR dôrazne odmietol stredajšie tvrdenia generálneho prokurátora Maroša Žilinku o tom, že by mal systematicky zlyhávať pri vyšetrovaní korupcie. Ako sa uvádza v stanovisku odboru komunikácie a prevencie Prezídia PZ, predmetné vyhlásenia Žilinku považujú za neodborné a nepodložené.


„Za celý uplynulý rok nebolo ani vedenie Policajného zboru, ani príslušné špecializované útvary zo strany generálnej prokuratúry oficiálne upozornené na systémové nedostatky, ktoré dnes verejne odprezentoval na tlačovej konferencii,“ uviedli z odboru komunikácie.

Prokuratúra má dostatočné nástroje na dozor


Poukázali tiež, že generálna prokuratúra zo zákona disponuje silnými a priamymi nástrojmi dozoru nad vyšetrovaním, môže dávať záväzné pokyny, rušiť nezákonné rozhodnutia či vyžadovať nápravu. „Ak by skutočne dochádzalo k zlyhaniam v boji proti korupcii, prokuratúra mala nielen možnosť, ale aj povinnosť konať. To sa však nestalo. Do dnešného dňa neobdržal Policajný zbor žiadnu písomnú výzvu, analýzu, pokyn ani kontrolný záver, na základe ktorého generálny prokurátor odprezentoval toto fakticky nepodložené verejné vyhlásenie,“ uviedli.

Upozornili tiež na to, že generálna prokuratúra nemá presné štatistické ukazovatele objasňovania trestnej činnosti, ktorou sa polícia zaoberá, poukázali aj na to že špecializované policajné útvary vyšetrujú aj prípady, ktoré sú pod dozorom nezávislého orgánu v podobe európskej prokuratúry EPPO.

Polícia poukazuje na konkrétne zásahy


„Faktom však je, že generálna prokuratúra disponuje zákonnými nástrojmi na dozor, usmerňovanie aj nápravu v konkrétnych veciach. Ak by dochádzalo k systémovým zlyhaniam, mala nielen možnosť, ale aj povinnosť konať v reálnom čase, nie dodatočne prostredníctvom zvolanej tlačovej konferencie,“ prízvukovali z policajného prezídia.

Verejné obviňovanie PZ bez predchádzajúcej odbornej komunikácie medzi orgánmi činnými v trestnom konaní, nepovažujú za korektné ani zodpovedné. Zavádzajúce a nepodložené vyjadrenia podľa nich jednak oslabujú políciu a jednak celkovo podkopávajú dôveru verejnosti v orgány činné v trestnom konaní.

„Boj proti korupcii si vyžaduje fakty, spoluprácu a zodpovednosť, nie verejné výčitky bez predchádzajúcej snahy o profesionálnu kooperáciu a opory v oficiálnych krokoch. Policajný zbor je pripravený viesť odbornú diskusiu o konkrétnych prípadoch a opatreniach. Odmieta však zjednodušené tvrdenia, ktoré ignorujú fakty, zákonné kompetencie a spochybňujú reálne výsledky práce polície,“ uviedli z odboru komunikácie a prevencie Prezídia PZ. Poukázali, že polícia koná, argumentovali napríklad dnešným zásahom v okrese Topoľčany, ktorý sa týka korupcie v jednej z nemocníc.

„Aj tento skutok dokazuje, že UBOK sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím systematicky a intenzívne venuje odhaľovaniu a vyšetrovaniu korupčnej trestnej činnosti nielen na najvyšších stupňoch verejnej moci, ale aj tam, kde priamo zasahuje do života občanov a bezprostredne sa ho dotýka,“ dodali z Prezídia PZ s tým, že k samotnej činnosti UBOK v prípadoch korupčnej trestnej činnosti sa vyjadria neskôr.


Zdroj: SITA.sk - Polícia sa ohradila voči Žilinkovi, jeho tvrdenia o zlyhávaní v boji proti korupcii odmieta © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor Korupcia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Obchodný register čaká zmena, do hry vstupujú advokáti a notári
<< predchádzajúci článok
SaS kritizuje predražený prenájom Sociálnej poisťovne v Nitre, upozorňuje na možné rodinné prepojenia – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 