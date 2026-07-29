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Streda 29.7.2026
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29. júla 2026
Top foto dňa (29. júl 2026): Nízka hladina Dunaja, prezident SAE na Slovensku a Nábrežný park Staré Lido
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (29. júl 2026): Nízka hladina Dunaja, prijatie prezidenta SAE na Slovensku, Nábrežný park Staré Lido a požiar vo Francúzsku. [photo id="2465788" /] Top foto dňa (29. júl 2026): ...
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29.7.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (29. júl 2026): Nízka hladina Dunaja, prijatie prezidenta SAE na Slovensku, Nábrežný park Staré Lido a požiar vo Francúzsku.
[photo id="2465788" /]
Top foto dňa (29. júl 2026): Nízka hladina Dunaja, prijatie prezidenta SAE na Slovensku, Nábrežný park Staré Lido a požiar vo Francúzsku.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (29. júl 2026): Nízka hladina Dunaja, prezident SAE na Slovensku a Nábrežný park Staré Lido © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2465788" /]
Top foto dňa (29. júl 2026): Nízka hladina Dunaja, prijatie prezidenta SAE na Slovensku, Nábrežný park Staré Lido a požiar vo Francúzsku.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/top-foto-dna-29-jul-2026/">Top foto dňa (29. júl 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (29. júl 2026): Nízka hladina Dunaja, prezident SAE na Slovensku a Nábrežný park Staré Lido © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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