Piatok 17.4.2026
Meniny má Rudolf
17. apríla 2026
Občianske združenie Mladá Šaca odovzdalo na košickom magistráte petíciu občanov mestskej časti – VIDEO
17.4.2026 (SITA.sk) - Občianske združenie Mladá Šaca odovzdalo na Magistráte mesta Košice petíciu občanov košickej mestskej časti Šaca. Ako informoval predseda petičného výboru Patrik Vaško, vyzbierali 1 070 podpisov od obyvateľov s trvalým pobytom v Šaci. Toto číslo predstavuje zhruba 23 percent všetkých zapísaných voličov (4 616) v komunálnych voľbách v roku 2022.
Petičiari to považujú za jednoznačný signál, že obyvatelia Šace majú jasný názor na budúcnosť svojej mestskej časti. Petičná akcia vyjadruje nesúhlas so zlučovaním mestskej časti Košice – Šaca s inými mestskými časťami. Požaduje tiež vyhlásenie miestneho referenda o oddelení Šace od mesta Košice v prípade, ak by to legislatíva umožnila.
„Ide o najsilnejšiu občiansku iniciatívu v rámci našej mestskej časti za 30 rokov. Takmer každý štvrtý volič sa aktívne zapojil, to je jasný odkaz, ktorý by mal byť vypočutý,“ vraví predseda petičného výboru Vaško. Na porovnanie uviedol nedávnu petíciu za úpravu rezidentského parkovania na sídlisku KVP, ktorá získala približne 1 300 podpisov, čo predstavuje podpis zhruba každého šiesteho obyvateľa tejto mestskej časti.
„Aj napriek tomu bola prerokovaná na mestskom zastupiteľstve a v značnej miere jej požiadavky boli akceptované. Petičný výbor preto očakáva, že vzhľadom na výrazne vyšší podiel zapojených obyvateľov bude petícia zo Šace nielen prerokovaná, ale aj riadne zohľadnená pri rozhodovaní o budúcnosti mestských častí,” dodal Vaško.
Zber podpisov spustili v prvej polovici januára, zároveň vtedy spustili možnosť online podpísania petície. V rámci iniciatívy kládli obyvateľom dve otázky. Jedna z nich znela: „Ste proti tomu, aby sa mestská časť Košice – Šaca zlúčila s inými mestskými časťami, čím by došlo k zániku jej súčasnej podoby?“, a druhá znela: „Ak ste proti jej zlúčeniu a za predpokladu, že to bude právna úprava dovoľovať, ste za vyhlásenie miestneho referenda o oddelení mestskej časti Košice – Šaca od mesta Košice?“.
Ambíciou v čase spustenia petície bolo vyzbierať podpisy aspoň od toľkých obyvateľov, koľkí sa zúčastnili na dosiaľ posledných komunálnych voľbách v roku 2022. Išlo konkrétne o 35,5 percenta obyvateľov, respektíve 1 640 voličov. Vaško v polovici marca pre agentúru SITA uviedol, že v zbieraní podpisov budú pokračovať aj po vyzbieraní tisícky podpisov potrebnej na to, aby sa petíciou zaoberalo mesto.
Zdroj: SITA.sk - Občianske združenie Mladá Šaca odovzdalo na košickom magistráte petíciu občanov mestskej časti – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
