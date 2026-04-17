 24hod.sk    Z domova

17. apríla 2026

Zamestnankyne úradu práce v Pezinku zneužili systém pomoci počas pandémie, vznikla škoda viac ako pol milióna eur


Štyri zamestnankyne úradu práce v Pezinku zneužili systém pomoci počas pandémie COVID-19. Vznikla škoda za viac ako pol milióna eur.



peniaze 1 676x451 17.4.2026 (SITA.sk) - Štyri zamestnankyne úradu práce v Pezinku zneužili systém pomoci počas pandémie COVID-19. Vznikla škoda za viac ako pol milióna eur. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Priblížil, že vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky úradu boja proti organizovanej kriminalite ukončil vyšetrovanie v prípade podozrení zo zneužitia finančných príspevkov, ktoré boli poskytované počas pandémie. Vyšetrovateľ podal návrh na podanie žaloby na viacero osôb.

Zneužili systém Prvá pomoc


Podľa našich doterajších zistení mali štyri obvinené osoby, zamestnankyne Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, v období od júna do augusta 2021 cielene zneužívať systém pomoci Prvá pomoc, ktorý bol určený na podporu zamestnávateľov pri udržaní pracovných miest počas pandémie,“ priblížila polícia. Obvinené osoby mali podľa slov polície konať po vzájomnej dohode. Neoprávnene zadávali žiadosti o finančné príspevky v mene fiktívnych alebo účelovo vytvorených obchodných spoločností.

V mnohých prípadoch išlo o tzv. ready-made spoločnosti s nastrčenými alebo neexistujúcimi konateľmi, ktorí o podaných žiadostiach nemali vedomosť,“ doplnila polícia s tým, že žiadosti neboli podávané zákonným spôsobom cez portál slovensko.sk a obsahovali nepravdivé údaje. Spoločnosti podľa polície nemali zamestnancov ani príslušnosť k úradu v Pezinku.

Finančné prostriedky na základe týchto žiadosti boli vyplácané na bankové účty, ktoré sa opakovali pri viacerých žiadateľoch. Keď boli však peniaze na tieto účty pripísané, tak boli bezodkladne presúvané na ďalšie slovenské aj zahraničné účty, prípadne peniaze vybrali v hotovosti.

Závažné zlyhanie kontrolných mechanizmov


Vyšetrovaním bolo preukázané, že konaním obvinených osôb vznikla škoda presahujúca 571-tisíc eur. Obvinené osoby čelia trestnému stíhaniu pre zločin subvenčného podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva,“ informovala polícia.

Dôvod vzniku tejto situácie Prezídium Policajného zboru vidí v závažných zlyhaniach kontrolných mechanizmov počas obdobia pandémie, ako aj v sofistikovanom zneužívaní verejných zdrojov v čase, keď mali slúžiť na podporu ekonomiky a ochranu pracovných miest. V prípade, že obvineným osobám dokážu vinu, hrozí im väzenie až na sedem rokov.


Zdroj: SITA.sk - Zamestnankyne úradu práce v Pezinku zneužili systém pomoci počas pandémie, vznikla škoda viac ako pol milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.

