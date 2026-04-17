 Piatok 17.4.2026
 Meniny má Rudolf
17. apríla 2026

Žiadosti Slovenska o platbu z Plánu obnovy vo výške viac ako 1,2 miliardy eur boli schválené


Slovensko sa priblížilo k vyplateniu viac ako 1,2 miliardy eur z Plánu obnovy a odolnosti po tom, čo Komitologický výbor schválil šiestu a siedmu žiadosť o platbu. Schválenie podľa vlády potvrdzuje pokrok krajiny ...



gettyimages 529031701 scaled 1 676x450 17.4.2026 (SITA.sk) - Slovensko sa priblížilo k vyplateniu viac ako 1,2 miliardy eur z Plánu obnovy a odolnosti po tom, čo Komitologický výbor schválil šiestu a siedmu žiadosť o platbu. Schválenie podľa vlády potvrdzuje pokrok krajiny pri plnení dohodnutých míľnikov a cieľov.

Podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker uviedol, že prvoradým cieľom je získať všetky dostupné prostriedky z Plánu obnovy. „Vďaka nim budeme môcť pokračovať v dôležitých investíciách do vzdelávania vrátane škôl a škôlok, ako aj do zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre občanov v celej krajine,“ skonštatoval Drucker.



Po vyplatení aktuálnych žiadostí bude mať Slovensko k dispozícii z Plánu obnovy celkovo viac ako 5,2 miliardy eur. Do konca augusta zostávajú ešte posledné dve žiadosti o platbu v hodnote 1,2 miliardy eur, po ktorých by mala krajina vyčerpať celú alokáciu vo výške 6,4 miliardy eur.


nasledujúci článok >>
Občianske združenie Mladá Šaca odovzdalo na košickom magistráte petíciu občanov mestskej časti – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Pellegrini prijme veľmajstra Maltézskeho Rádu na historickej návšteve Slovenska, odovzdajú si aj čestné vyznamenania

