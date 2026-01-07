|
07. januára 2026
Občianski aktivisti vyzývajú Šmilňáka z KDH, aby sa vzal aj mandátu mestského poslanca v Bardejove
Občianski aktivisti z Bardejova vyzývajú Martina Šmilňáka, aby sa vzdal aj mandátu mestského poslanca v Bardejove. Poslanec
Vyvodil tak politickú zodpovednosť za jazdu pod vplyvom alkoholu. Občianski aktivisti tento krok podľa svojich slov oceňujú a vážia si, že sa k danej situácii postavil čelom - či už išlo o jeho vlastné slobodné rozhodnutie, alebo o odporúčanie strany KDH.
Rovnaká relevancia ako Národná rada
„Vážený pán poslanec, hoci si vážime Vaše rozhodnutie z úvodu tohto týždňa, v rámci skutočného vyvodenia politickej zodpovednosti naďalej trváme na tom, aby ste sa vzdali aj mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Bardejove. Mestské zastupiteľstvo nemá slúžiť ako "zadné dvierka" a má rovnakú relevanciu ako Národná rada. Podobne ako do funkcie poslanca Národnej rady SR, aj do funkcie poslanca MsZ v Bardejove Vás zvolili ľudia,“ adresovali občianski aktivisti Šmilňákovi.
Podľa ich slov je logické, že ak vyvodil politickú zodpovednosť na národnej úrovni vo vzťahu k občanom Slovenskej republiky, mali by ju na komunálnej úrovni vyvodiť aj vo vzťahu k Bardejovčanom.
Politici nie sú nedotknuteľní
„Ak si ponecháte mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Bardejove, môže to v ľuďoch žijúcich v tomto meste, ako aj vo Vašich poslaneckých kolegoch evokovať, že pohŕdate spomínanou inštitúciou a znižujete jej dôležitosť,“ uviedli aktivisti.
Poslanec KDH Martin Šmilňák vo videu zverejnenom na sociálnej sieti 5. januára uviedol, že žijeme v krajine, kde si ľudia zvykli, že politici sú nedotknuteľní a za svoje prešľapy nenesú zodpovednosť.
„To nie je dobré a v KDΗ to chceme robiť inak. Urobil som prešľap a zaplatím za to. Mnohí politici by možno tento krok neurobili, my ale chceme priniesť inú politickú kultúru,“ odôvodnil. Dodal však, že z verejného života neodchádza.
KDH rešpektuje rozhodnutie poslanca
„Neostanem ticho, keď vláda alebo politici budú konať vo svoj vlastný prospech a proti prospechu ľudí. Chcem ďalej prinášať svoje vlastné riešenia v oblasti školstva, vzdelávania, budúcnosti našich detí a lepšieho života na Slovensku,“ dodal poslanec, ktorému polícia po zrážke jeho vozidla s jelenicou pri obci Sveržov (okres Bardejov) v nedeľu 28. decembra namerala v dychu alkohol. KDH rozhodnutie svojho poslanca Šmilňáka rešpektuje.
„Toto jeho rozhodnutie považujeme za nastavenie novej politickej kultúry na Slovensku. Kresťanskodemokratické hnutie a jeho zástupcovia sú nositeľmi hodnôt v každej situácii a neutekajú pred zodpovednosťou. KDH vyjadruje Martinovi Šmilňákovi vďaku za doterajšiu odvedenú prácu pre hnutie, pre občanov Slovenska, našich aj jeho voličov, pre dobro našej krajiny," uviedlo v stanovisku opozičné hnutie.
Zdroj: SITA.sk - Občianski aktivisti vyzývajú Šmilňáka z KDH, aby sa vzal aj mandátu mestského poslanca v Bardejove © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bardejov vzdanie sa mandátu
