Streda 7.1.2026
07. januára 2026
Prezidentský palác v roku 2025 otvoril svoje brány pre takmer 12-tisíc návštevníkov z domova i zahraničia
Prezidentský palác privítal v roku 2025 takmer 12-tisíc návštevníkov. Dominovali medzi nimi žiaci základných a materských škôl, študenti stredných a ...
7.1.2026 (SITA.sk) - Prezidentský palác privítal v roku 2025 takmer 12-tisíc návštevníkov. Dominovali medzi nimi žiaci základných a materských škôl, študenti stredných a vysokých škôl, nechýbali ani seniori, odborné a profesijné skupiny, zástupcovia ozbrojených zložiek, verejnej správy, mimovládnych organizácií či medzinárodných inštitúcií. Prehliadky absolvovali aj zahraničné delegácie, krajania žijúci v zahraničí a účastníci odborných konferencií.
Počas roka sa v sídle hlavy štátu uskutočnilo 58 organizovaných prehliadok, na ktorých sa zúčastnilo takmer dvetisíc návštevníkov z celého Slovenska aj zo zahraničia. Prezidentský palác v rámci nich navštívilo 1 139 detí a študentov, a 797 dospelých. Súčasťou viacerých návštev boli aj krátke osobné stretnutia s prezidentom Petrom Pellegrinim.
Významným momentom sprístupnenia Prezidentského paláca verejnosti bol Deň otvorených dverí, ktorý sa konal 30. augusta 2025 v rámci spoločného podujatia s Národnou radou SR. „Do sídla hlavy štátu prišlo približne 10-tisíc návštevníkov, čo predstavuje jednu z historicky najvyšších účastí,“ informovala Kancelária prezidenta SR (KP SR).
Verejnosť mala možnosť počas celého dňa spoznať reprezentačné priestory Prezidentského paláca a zúčastniť sa na sprievodnom programe pre všetky vekové kategórie. Deň otvorených dverí oficiálne otvoril prezident Peter Pellegrini na prednom nádvorí Prezidentského paláca, kde sa konala prehliadka Čestnej stráže prezidenta s plnými poctami, následne sa stretol s návštevníkmi v areáli aj interiéri paláca.
V roku 2025 sa pre verejnosť otvoril aj Lovecký zámoček Hohenlohe v Tatranskej Javorine. V období od januára do apríla sa uskutočnilo 45 riadnych vstupov, na ktorých sa zúčastnilo 813 návštevníkov. Väčšinu z nich tvorili občania Slovenskej republiky, doplnení hosťami z Poľska a Českej republiky.
Kancelária prezidenta v roku 2025 pokračovala aj v otvorenom sprístupňovaní fotografickej dokumentácie z programu prezidenta prostredníctvom platformy Flickr. Na oficiálnom účte KP SR bolo počas roka zverejnených 4 136 fotografií, ktoré spolu zaznamenali 266 585 zhliadnutí. Zverejňované fotografie zachytávajú domáce aj zahraničné pracovné cesty prezidenta, štátne a oficiálne návštevy, regionálne výjazdy, pietne akty, spoločenské a kultúrne podujatia, ako aj program v Prezidentskom paláci.
Fotografickú dokumentáciu programu prezidenta zabezpečujú pre KP SR dvaja autori – dlhoročný profesionálny fotograf z médií Michal Smrčok a mladý fotografický talent z východného Slovenska Dominik Demčák. Najobľúbenejšou fotografiou na Flickri KP SR v roku 2025 sa stal záber z účasti prezidenta SR na oslavách 950. výročia prvej písomnej zmienky o obciach Hliník nad Hronom a Bzenica.
„Kancelária prezidenta SR dlhodobo kladie dôraz na transparentnú a otvorenú komunikáciu. Všetky fotografie sú voľne dostupné a bezplatne použiteľné pre médiá aj širokú verejnosť, bez potreby osobitného súhlasu, pri zachovaní uvedenia zdroja. Cieľom je umožniť verejnosti aj médiám jednoduchý prístup k obrazovému materiálu a podporiť otvorené informovanie o výkone funkcie hlavy štátu,“ uzavrela Kancelária prezidenta SR.
Zdroj: SITA.sk - Prezidentský palác v roku 2025 otvoril svoje brány pre takmer 12-tisíc návštevníkov z domova i zahraničia © SITA Všetky práva vyhradené.
