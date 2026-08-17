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17. augusta 2026
Obert so spoluhráčmi zažívajú ťažké chvíle. Člen tímu sa takmer utopil v bazéne a je v kóme
Minulý týždeň nastúpil Yael Trepy v základnej zostave pri tesnom víťazstve svojho tímu v 1. kole Talianskeho pohára proti Arezzu. Taliansky futbalový klub Cagliari Calcio oznámil nepríjemnú správu o ...
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17.8.2026 (SITA.sk) - Minulý týždeň nastúpil Yael Trepy v základnej zostave pri tesnom víťazstve svojho tímu v 1. kole Talianskeho pohára proti Arezzu.
Taliansky futbalový klub Cagliari Calcio oznámil nepríjemnú správu o zdravotnom stave hráča Yaela Trepyho. Dvadsaťročný francúzsky útočník je hospitalizovaný vo vážnom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti.
Takmer sa utopil v bazéne vo vile. CT vyšetrenie hrudníka odhalilo veľké množstvo tekutiny v jeho pľúcach, čo sťažuje výmenu kyslíka. Trepy je udržiavaný v medicínsky indukovanej kóme pod neustálym monitorovaním. Informoval o tom web repubblica.it.
K nehode došlo v nedeľu 16. augusta. Podľa prvých správ futbalista, ktorý nevie plávať, skončil v hlbšej časti bazéna. Hoci ho vytiahli, potreboval okamžitú lekársku pomoc a letecky ho transportovali do mesta Sassari.
"Cagliari Calcio oznamuje, že hráč Yael Trepy je momentálne hospitalizovaný v nemocnici na jednotke intenzívnej starostlivosti. Klub je v neustálom kontakte so zdravotníckym zariadením a rodinou hráča a pozorne sleduje vývoj jeho stavu. V tejto chvíli sú myšlienky Cagliari Calcio s Yaelom a jeho rodinou. Klub tiež žiada o rešpektovanie ich súkromia a poskytne akékoľvek aktualizácie, hneď ako budú k dispozícii," uviedol klub.
Dvadsaťročný Trepy hral za mládežnícke tímy Cagliari predtým, ako debutoval v Serii A v januári 2025, keď strelil vyrovnávajúci gól (2:2) proti Cremonese.
Minulý týždeň nastúpil v základnej zostave pri tesnom víťazstve svojho tímu v 1. kole Talianskeho pohára proti Arezzu.
V klube pôsobí aj slovenský reprezentant Adam Obert, ktorý odohral celé spomenuté stretnutie. Po ňom dostali hráči dvojdňové voľno.
Zdroj: SITA.sk - Obert so spoluhráčmi zažívajú ťažké chvíle. Člen tímu sa takmer utopil v bazéne a je v kóme © SITA Všetky práva vyhradené.
Taliansky futbalový klub Cagliari Calcio oznámil nepríjemnú správu o zdravotnom stave hráča Yaela Trepyho. Dvadsaťročný francúzsky útočník je hospitalizovaný vo vážnom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti.
Takmer sa utopil v bazéne vo vile. CT vyšetrenie hrudníka odhalilo veľké množstvo tekutiny v jeho pľúcach, čo sťažuje výmenu kyslíka. Trepy je udržiavaný v medicínsky indukovanej kóme pod neustálym monitorovaním. Informoval o tom web repubblica.it.
K nehode došlo v nedeľu 16. augusta. Podľa prvých správ futbalista, ktorý nevie plávať, skončil v hlbšej časti bazéna. Hoci ho vytiahli, potreboval okamžitú lekársku pomoc a letecky ho transportovali do mesta Sassari.
"Cagliari Calcio oznamuje, že hráč Yael Trepy je momentálne hospitalizovaný v nemocnici na jednotke intenzívnej starostlivosti. Klub je v neustálom kontakte so zdravotníckym zariadením a rodinou hráča a pozorne sleduje vývoj jeho stavu. V tejto chvíli sú myšlienky Cagliari Calcio s Yaelom a jeho rodinou. Klub tiež žiada o rešpektovanie ich súkromia a poskytne akékoľvek aktualizácie, hneď ako budú k dispozícii," uviedol klub.
Dvadsaťročný Trepy hral za mládežnícke tímy Cagliari predtým, ako debutoval v Serii A v januári 2025, keď strelil vyrovnávajúci gól (2:2) proti Cremonese.
Minulý týždeň nastúpil v základnej zostave pri tesnom víťazstve svojho tímu v 1. kole Talianskeho pohára proti Arezzu.
V klube pôsobí aj slovenský reprezentant Adam Obert, ktorý odohral celé spomenuté stretnutie. Po ňom dostali hráči dvojdňové voľno.
Zdroj: SITA.sk - Obert so spoluhráčmi zažívajú ťažké chvíle. Člen tímu sa takmer utopil v bazéne a je v kóme © SITA Všetky práva vyhradené.
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