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17. augusta 2026
Slováci mali na ME jedno zlato, Česi ani jednu medailu. Stalo sa im to prvýkrát v ére samostatnosti
Českí atléti zbierali miesta v prvej desiatke výsledkového poradia, ale nie medaily. Prvýkrát v ére samostatnosti sa vrátili českí atléti z európskeho šampionátu bez medaily. V ...
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17.8.2026 (SITA.sk) - Českí atléti zbierali miesta v prvej desiatke výsledkového poradia, ale nie medaily.
Prvýkrát v ére samostatnosti sa vrátili českí atléti z európskeho šampionátu bez medaily.
V anglickom Birminghame k nej bola najbližšie bežkyňa na 400 m Lurdes Gloria Manuelová, ktorá má angolsko-ruský pôvod a vo finále skončila štvrtá o 71 stotín sekundy za bronzovou Holanďankou Lieke Klaverovou.
Štvrtý bol aj kladivár Volodymyr Myslyvčuk (pôvodom Ukrajinec), tomu chýbalo na medailu dokonca len 7 centimetrov. O jednu priečku nižšie obsadil favorizovaný oštepár Jakub Vadlejch, obhajca zlata z Ríma 2024.
"V niečom sme mali aj smolu, ale na to sa nehrá. Podstatné je podať čo najlepšie výkony, a to sa nám v Birminghame nedarilo. Celkovo som sklamaný z nášho vystúpenia ako celku. Je to neúspech," skonštatoval reprezentačný šéftréner českej atletiky Pavel Sluka.
Kým Slovensko sa v Birminghame zaradilo medzi 16 krajín so zlatou medailou (vďaka prekážkarke Emme Zapletalovej), Česi sa nedostali ani do najlepšej dvadsaťpäťky krajín so ziskom aspoň jedného cenného kovu.
Túto jagavú bilanciu s jedným bronzom uzatvárajú Lotyši, Čiernohorci, Srbi a Turci. Medailovú bilanciu ovládli Taliani s 10 zlatými medailami a pridali aj po šesť strieborných a bronzových.
"Naši atléti nepotvrdili svoju výkonnosť. A to je základ neúspechu. Bol som trochu rozladený už pred troma týždňami na majstrovstvách Česka v Plzni. Už vtedy nebola výkonnosť našich reprezentantov taká, akú by som si predstavoval pred vrcholnou akciou sezóny. Musíme nájsť odpovede na otázky, prečo máme toľko zranených a prečo sme nedokázali vyladiť formu na vrchol roka," uviedol Sluka v rozhovore na webe iDnes.cz.
Niekdajšia skvelá oštepárka, dvojnásobná olympijská víťazka, Barbora Špotáková povedala, že súčasný stav je aspoň na to dobrý, že sa česká atletika môže odraziť od dna. Čo na to jej šéftréner?
"Vnímam to rovnako. Robíme šport, ktorý idem vo vlnách úspechu. Naposledy sme boli relatívny úspešní, preto je tento pád nepríjemný. Verím, že sa rýchlo pozviechame a už na najbližších halových majstrovstvách Európy ukážeme, že potenciál českej atletiky je úplne inde ako vystúpenie v Birminghame," dodal Sluka.
Zdroj: SITA.sk - Slováci mali na ME jedno zlato, Česi ani jednu medailu. Stalo sa im to prvýkrát v ére samostatnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Prvýkrát v ére samostatnosti sa vrátili českí atléti z európskeho šampionátu bez medaily.
V anglickom Birminghame k nej bola najbližšie bežkyňa na 400 m Lurdes Gloria Manuelová, ktorá má angolsko-ruský pôvod a vo finále skončila štvrtá o 71 stotín sekundy za bronzovou Holanďankou Lieke Klaverovou.
Štvrtý bol aj kladivár Volodymyr Myslyvčuk (pôvodom Ukrajinec), tomu chýbalo na medailu dokonca len 7 centimetrov. O jednu priečku nižšie obsadil favorizovaný oštepár Jakub Vadlejch, obhajca zlata z Ríma 2024.
Je to neúspech
"V niečom sme mali aj smolu, ale na to sa nehrá. Podstatné je podať čo najlepšie výkony, a to sa nám v Birminghame nedarilo. Celkovo som sklamaný z nášho vystúpenia ako celku. Je to neúspech," skonštatoval reprezentačný šéftréner českej atletiky Pavel Sluka.
Kým Slovensko sa v Birminghame zaradilo medzi 16 krajín so zlatou medailou (vďaka prekážkarke Emme Zapletalovej), Česi sa nedostali ani do najlepšej dvadsaťpäťky krajín so ziskom aspoň jedného cenného kovu.
Horší aj ako Srbi či Čiernohorci
Túto jagavú bilanciu s jedným bronzom uzatvárajú Lotyši, Čiernohorci, Srbi a Turci. Medailovú bilanciu ovládli Taliani s 10 zlatými medailami a pridali aj po šesť strieborných a bronzových.
"Naši atléti nepotvrdili svoju výkonnosť. A to je základ neúspechu. Bol som trochu rozladený už pred troma týždňami na majstrovstvách Česka v Plzni. Už vtedy nebola výkonnosť našich reprezentantov taká, akú by som si predstavoval pred vrcholnou akciou sezóny. Musíme nájsť odpovede na otázky, prečo máme toľko zranených a prečo sme nedokázali vyladiť formu na vrchol roka," uviedol Sluka v rozhovore na webe iDnes.cz.
Čo odkázala Špotáková?
Niekdajšia skvelá oštepárka, dvojnásobná olympijská víťazka, Barbora Špotáková povedala, že súčasný stav je aspoň na to dobrý, že sa česká atletika môže odraziť od dna. Čo na to jej šéftréner?
"Vnímam to rovnako. Robíme šport, ktorý idem vo vlnách úspechu. Naposledy sme boli relatívny úspešní, preto je tento pád nepríjemný. Verím, že sa rýchlo pozviechame a už na najbližších halových majstrovstvách Európy ukážeme, že potenciál českej atletiky je úplne inde ako vystúpenie v Birminghame," dodal Sluka.
Zdroj: SITA.sk - Slováci mali na ME jedno zlato, Česi ani jednu medailu. Stalo sa im to prvýkrát v ére samostatnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
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