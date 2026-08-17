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 24hod.sk    Šport

17. augusta 2026

Úradujúci šampión Ligy majstrov nezískal domáci Superpohár, z trofeje sa tešia hráči Racingu Lens



Racing Lens pod novým koučom Dino Toppmoellerom zdolal Paríž Saint-Germain 1:0. Dvojnásobný šampión futbalovej Ligy majstrov francúzsky klub Paríž Saint-Germain pohorel v úvodnom zápase novej sezóny ...



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aptopix_hungary_champions_league_final_soccer_5248_ 676x451 17.8.2026 (SITA.sk) - Racing Lens pod novým koučom Dino Toppmoellerom zdolal Paríž Saint-Germain 1:0.


Dvojnásobný šampión futbalovej Ligy majstrov francúzsky klub Paríž Saint-Germain pohorel v úvodnom zápase novej sezóny v domácich súťažiach. Počas víkendu totiž v súboji o francúzsky Superpohár podľahol hráčom Racingu Lens 0:1. Zverenci nového kouča Dina Toppmoellera pridali do klubovej vitríny ďalšiu trofej, v máji totiž uspeli vo finále Francúzskeho pohára.

Futbalisti PSG predtým v súboji o európsky Superpohára zdolali anglickú Aston Villu 2:1. Na pôde súpera sa presadzovali len n veľmi ťažko a rozhodol presný zásah Floriana Thauvina z 32. minúty.

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O sedem minút neskôr sa síce predčasne porúčal "pod sprchy" vylúčený Kylian Antonio, no hráči Lens si aj v oslabení ustrážili najtesnejší náskok, niekedy aj s dávkou šťastia. Hostia až v úplnom závere prišli pre ČK o Nuna Mendesa.

"Myslím si, že sme si zaslúžili viac. Ale musím pogratulovať Lens, hrali veľmi dobre s intenzitou, na akú sme zvyknutí. Hrali sme výborný zápas, no chýbalo nám šťastie," uviedol tréner PSG Luis Enrique.

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Mendes nebude k dispozícii v súboji 1. kola Ligue 1, v ktorom PSG ako obhajca titulu nastúpia proti Rennes.



Zdroj: SITA.sk - Úradujúci šampión Ligy majstrov nezískal domáci Superpohár, z trofeje sa tešia hráči Racingu Lens © SITA Všetky práva vyhradené.

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