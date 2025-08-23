|
Sobota 23.8.2025
Meniny má Filip
|Denník - Správy
23. augusta 2025
Šimečka: Ficova vláda sa vedome snaží zatiahnuť Slovensko do izolácie a preč od Európy – VIDEO
Tagy: Americký prezident Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Maďarský premiér Minister obrany SR Minister zahraničných vecí Opozícia Predseda hnutia Progresívne Slovensko Premiér Slovenskej republiky Rozhovor Rozhovory zo Štúdia SITA Rusko Ruský prezident Ukrajina Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine Zahraničná politika
Vláda Roberta Fica sa vedome snaží zatiahnuť Slovensko do izolácie a preč od Európy. V rozhovore pre ...
23.8.2025 (SITA.sk) - Vláda Roberta Fica sa vedome snaží zatiahnuť Slovensko do izolácie a preč od Európy. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Podľa neho nejde o žiadnu chybu, ale o programové ťahanie Slovenska preč od našich najdôležitejších partnerov. Líder opozície zdôrazňuje, že so všetkými najdôležitejšími európskymi hráčmi Fico vytvoril nejaký diplomatický konflikt.
„Nemeckého kancelára nazval führerom, Veľkú Britániu obvinil, že chcela manipulovať naše voľby. Keď bol vo Francúzsku minulý rok samit, ktorý zorganizoval prezident Macron o tom, ako pomôcť Ukrajine a ako sa postarať o bezpečnosť Európy, Robert Fico z neho urobil vojnového štváča a vyzradil citlivé informácie o tom, čo sa tam má rokovať. Samozrejme, že to malo dopad na vzťahy Slovenska a Francúzska,“ konkretizoval Šimečka.
Slovensko je podľa neho v izolácii, do ktorej sa samo dostalo, a rozprávajú sa s nami už iba Maďari, Srbi a Moskva. Máme rozbité vzťahy v rámci V4, dokonca aj s Českou republikou a premiér doteraz ešte nebol v Poľsku, poukázal líder PS. Úpadok vplyvu Slovenska v Európskej únii môžeme podľa neho pozorovať v priamom prenose.
„Slovenský záujem už nikoho v Európe nezaujíma. Nikto sa s nami nerozpráva. Sme na okraji a smerujeme na východ. A to má za následok, že keď príde do tuhého, napríklad teraz pri rokovaniach s Donaldom Trumpom a Zelenským, tak Slovensko tam nemá absolútne žiadny hlas. Nikto nás nepočúva,“ myslí si šéf progresívcov.
Prekáža mu tiež dvojtvárnosť a pokrytectvo Ficovej vlády, ktorá neustále kritizuje Brusel, ale keď potrebujeme peniaze, napríklad na výdavky spojené so slintačkou a krívačkou, nastavujeme ruky. „Keď sa bude vyjednávať rozpočet EÚ na ďalších sedem rokov, tak na naše záujmy sa už nebude prihliadať, lebo Robert Fico stratil všetku kredibilitu,“ dodal.
Celá Európa, s výnimkou maďarského premiéra Viktora Orbána a Roberta Fica, sa snaží primäť amerického prezidenta, aby poskytol v prípade mieru bezpečnostné garancie Ukrajine. „Ale jediné, čo zaujíma Roberta Fica, je to, aké bude mať bezpečnostné garancie Rusko. On sa v tom postavil na stranu Ruska, preberá rétoriku Vladimira Putina,“ poukázal Šimečka.
Zároveň upozornil na to, že ruský prezident po skončení rokovania s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Aljaške povedal, že je potrebné odstrániť základné príčiny konfliktu. „V ruskom diplomatickom jazyku odstránenie základných príčin konfliktu znamená zmeny v bezpečnostnej architektúre Európy a návrat pred rok 1997, keď krajiny vo východnej Európe - ako aj Slovensko - nemali bezpečnostné záruky, aké máme dnes," hovorí Šimečka.
Toto je podľa neho to, čo v skutočnosti Vladimir Putin chce – prekresliť mapu Európy. „A potom počujete Roberta Fica a pána Kaliňáka, ministra obrany a pána Blanára, že toto opakujú. Že vlastne s tým súhlasia, akoby si neuvedomovali, že to by znamenalo pre Slovensku stratu suverenity, stratu našej bezpečnosti,“ zdôraznil.
Diplomatické spory so spojencami
Kritika dvojtvárnosti Ficovej vlády
Putinove ciele a riziká pre Slovensko
>>> Celý rozhovor s Michalom Šimečkom
Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita
