Schváli parlament obrannú dohodu s USA? Komplikáciou môže byť ochorenie COVID-19

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.2.2022 - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) je presvedčený, že poslanci parlamentu schvália obrannú dohodu so Spojenými štátmi americkými (USA). Povedal to v pondelok po rokovaní Ústavnoprávneho výboru NR SR.Šéfa rezortu obrany oveľa viac trápi to, koľko poslancov parlamentu sa nebude môcť zúčastniť na hlasovaní pre ochorenie COVID-19. Podľa Naďa je však drvivá väčšina poslancov za dohodu.Na rokovaní výboru hlasovali proti dohode poslanci hnutia Sme rodina. „Zhodou okolností členovia tohto výboru sú presne tí, ktorí deklarujú, že budú proti. S nimi počítame, že budú proti, aj keď na rokovaní boli ich otázky zodpovedané. Jednoducho je to ich politický postoj alebo geopolitické cítenie,“ uviedol Naď s tým, že poslanci však nemajú principiálny problém so zmluvou.Minister obrany vo štvrtok 3. februára za účasti ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka (nom. SaS) podpísal vo Washingtone s ministrom zahraničných vecí Spojených štátov amerických Antonym Blinkenom Dohodu medzi vládou SR a vládou USA o spolupráci v oblasti obrany (DCA).Parlament bude dohodu schvaľovať na schôdzi, ktorá sa začne v utorok 8. februára.