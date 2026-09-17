|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 17.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Olympia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. septembra 2026
Talianska polícia rozbila sieť šíriacu materiály s témou sexuálneho zneužívania detí
Vyšetrovatelia identifikovali 996 účtov z 98 krajín a zaistili desaťtisíce videí a fotografií detí už od štyroch rokov. Talianska polícia zadržala 17 ľudí pri ...
Zdieľať
17.9.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovatelia identifikovali 996 účtov z 98 krajín a zaistili desaťtisíce videí a fotografií detí už od štyroch rokov.
Talianska polícia zadržala 17 ľudí pri vyšetrovaní medzinárodnej siete pôsobiacej z Talianska, ktorá na internete šírila materiály zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí, oznámila vo štvrtok rímska prokuratúra.
Taliansky policajt v utajení si získal dôveru administrátorov skupiny, stal sa jedným z nich a získal prístup k jej súkromným komunikačným kanálom.
„Táto organizácia bola štruktúrovaná ako nadnárodná spoločnosť,“ povedal hlavný rímsky prokurátor Francesco Lo Voi.
Sieť riadili štyria Taliani a jeden občan Švajčiarska. Vyšetrovatelia doteraz zaistili približne 283 gigabajtov nelegálneho materiálu vrátane viac ako 22-tisíc videí a 34-tisíc fotografií detí, pričom niektoré obete mali iba štyri roky.
Operácia s názvom Mucholapka priviedla políciu ku komunite New Saga na platforme Telegram, ktorá mala viac ako tisíc používateľov po celom svete. Za prístup sa platilo kryptomenami.
Používatelia museli poslať „dar“ vo výške troch až deviatich dolárov alebo dodať nový materiál.
Talianske úrady identifikovali 996 účtov prepojených s 98 krajinami a informácie poskytli zahraničným orgánom, čo už viedlo k ďalším zatknutiam.
Administrátori vo veku 22 až 28 rokov komunikovali prostredníctvom chatu La Sala dei Re (Sieň kráľov).
Ich úlohy zahŕňali správu skupín a serverov, moderovanie obsahu či vytváranie automatizovaných účtov, ktoré udržiavali komunitu v prevádzke po zrušení chatov Telegramom.
Vyšetrovanie sa začalo v roku 2024 na základe informácie amerického Úradu pre vyšetrovanie vnútornej bezpečnosti (HSI) a naďalej pokračuje.
Zdroj: SITA.sk - Talianska polícia rozbila sieť šíriacu materiály s témou sexuálneho zneužívania detí © SITA Všetky práva vyhradené.
Talianska polícia zadržala 17 ľudí pri vyšetrovaní medzinárodnej siete pôsobiacej z Talianska, ktorá na internete šírila materiály zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí, oznámila vo štvrtok rímska prokuratúra.
Taliansky policajt v utajení si získal dôveru administrátorov skupiny, stal sa jedným z nich a získal prístup k jej súkromným komunikačným kanálom.
„Táto organizácia bola štruktúrovaná ako nadnárodná spoločnosť,“ povedal hlavný rímsky prokurátor Francesco Lo Voi.
Tisíce videí a fotiek
Sieť riadili štyria Taliani a jeden občan Švajčiarska. Vyšetrovatelia doteraz zaistili približne 283 gigabajtov nelegálneho materiálu vrátane viac ako 22-tisíc videí a 34-tisíc fotografií detí, pričom niektoré obete mali iba štyri roky.
Operácia s názvom Mucholapka priviedla políciu ku komunite New Saga na platforme Telegram, ktorá mala viac ako tisíc používateľov po celom svete. Za prístup sa platilo kryptomenami.
Používatelia museli poslať „dar“ vo výške troch až deviatich dolárov alebo dodať nový materiál.
Sieň kráľov
Talianske úrady identifikovali 996 účtov prepojených s 98 krajinami a informácie poskytli zahraničným orgánom, čo už viedlo k ďalším zatknutiam.
Administrátori vo veku 22 až 28 rokov komunikovali prostredníctvom chatu La Sala dei Re (Sieň kráľov).
Ich úlohy zahŕňali správu skupín a serverov, moderovanie obsahu či vytváranie automatizovaných účtov, ktoré udržiavali komunitu v prevádzke po zrušení chatov Telegramom.
Vyšetrovanie sa začalo v roku 2024 na základe informácie amerického Úradu pre vyšetrovanie vnútornej bezpečnosti (HSI) a naďalej pokračuje.
Zdroj: SITA.sk - Talianska polícia rozbila sieť šíriacu materiály s témou sexuálneho zneužívania detí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Prezident Pellegrini vymenoval 21 nových sudcov a sudkýň
Prezident Pellegrini vymenoval 21 nových sudcov a sudkýň
<< predchádzajúci článok
Obhajca Šimečkovej matky Harkabus vidí v uznesení o jej obvinení vážne právne problémy
Obhajca Šimečkovej matky Harkabus vidí v uznesení o jej obvinení vážne právne problémy