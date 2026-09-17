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17. septembra 2026

Talianska polícia rozbila sieť šíriacu materiály s témou sexuálneho zneužívania detí


Tagy: Detská pornografia Gang Talianska polícia Zneužívanie detí

Vyšetrovatelia identifikovali 996 účtov z 98 krajín a zaistili desaťtisíce videí a fotografií detí už od štyroch rokov. Talianska polícia zadržala 17 ľudí pri ...



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gettyimages 2211671765 1 676x451 17.9.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovatelia identifikovali 996 účtov z 98 krajín a zaistili desaťtisíce videí a fotografií detí už od štyroch rokov.


Talianska polícia zadržala 17 ľudí pri vyšetrovaní medzinárodnej siete pôsobiacej z Talianska, ktorá na internete šírila materiály zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí, oznámila vo štvrtok rímska prokuratúra.

Taliansky policajt v utajení si získal dôveru administrátorov skupiny, stal sa jedným z nich a získal prístup k jej súkromným komunikačným kanálom.

„Táto organizácia bola štruktúrovaná ako nadnárodná spoločnosť,“ povedal hlavný rímsky prokurátor Francesco Lo Voi.

Tisíce videí a fotiek


Sieť riadili štyria Taliani a jeden občan Švajčiarska. Vyšetrovatelia doteraz zaistili približne 283 gigabajtov nelegálneho materiálu vrátane viac ako 22-tisíc videí a 34-tisíc fotografií detí, pričom niektoré obete mali iba štyri roky.

Operácia s názvom Mucholapka priviedla políciu ku komunite New Saga na platforme Telegram, ktorá mala viac ako tisíc používateľov po celom svete. Za prístup sa platilo kryptomenami.

Používatelia museli poslať „dar“ vo výške troch až deviatich dolárov alebo dodať nový materiál.

Sieň kráľov


Talianske úrady identifikovali 996 účtov prepojených s 98 krajinami a informácie poskytli zahraničným orgánom, čo už viedlo k ďalším zatknutiam.

Administrátori vo veku 22 až 28 rokov komunikovali prostredníctvom chatu La Sala dei Re (Sieň kráľov).

Ich úlohy zahŕňali správu skupín a serverov, moderovanie obsahu či vytváranie automatizovaných účtov, ktoré udržiavali komunitu v prevádzke po zrušení chatov Telegramom.

Vyšetrovanie sa začalo v roku 2024 na základe informácie amerického Úradu pre vyšetrovanie vnútornej bezpečnosti (HSI) a naďalej pokračuje.


Zdroj: SITA.sk - Talianska polícia rozbila sieť šíriacu materiály s témou sexuálneho zneužívania detí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Detská pornografia Gang Talianska polícia Zneužívanie detí
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