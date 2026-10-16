|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 16.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vladimíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
16. októbra 2026
Ako obhájiť mafiánskeho bossa, ktorý vás drží v hrsti?
Súdny proces, ruská mafia, unesené dieťa a časovač, ktorý neúprosne odpočítava posledné hodiny.
Zdieľať
Steve Cavanagh postavil svoj román Obhajoba na situácii, v ktorej sa právnické schopnosti stávajú otázkou života a smrti. Eddie Flynn musí presvedčiť porotu o nevine mafiánskeho bossa, hoci sám vie, že sa ocitol v pasci. Dokáže nájsť cestu von skôr, než bude neskoro?
Ešte pred rokom by Eddie Flynn prisahal, že do súdnej siene už nikdy nevkročí. Lenže niektoré sľuby platia iba dovtedy, kým sa človeku nezačne rúcať celý svet. Keď mu Oleg Volček, šéf ruskej mafie v New Yorku, pripevní na chrbát bombu a unesie jeho desaťročnú dcéru Amy, Eddie dostane 48 hodín na to, aby urobil niečo, čo sa na prvý pohľad zdá nemožné: obhájil muža obvineného z vraždy.
Nie je to prípad, ktorý by si dobrovoľne vybral. Nie je to ani klient, ktorému by mohol dôverovať. A rozhodne nejde o situáciu, v ktorej by si mohol dovoliť jedinú chybu.
Steve Cavanagh tak šikovne postavil hlavného hrdinu do pasce, z ktorej sa nedá uniknúť jednoduchým odmietnutím prípadu. Eddie musí bojovať na dvoch frontoch: pred porotou sa usiluje presvedčiť ostatných o Volčekovej nevine, zatiaľ čo v zákulisí zápasí o život svojej dcéry aj vlastný.
Eddie Flynn nie je typický obhajca, ktorý sa spolieha výlučne na paragrafy, súdne precedensy a precízne pripravené argumenty. Jeho minulosť je totiž trochu iná. Predtým, ako sa stal právnikom, bol podvodníkom. Práve táto skúsenosť mu dala schopnosti, ktoré sa v súdnej sieni môžu ukázať ako mimoriadne užitočné: vie čítať ľudí, rozpoznávať manipuláciu a odhadnúť, kedy mu niekto nehovorí pravdu. V bežnom živote by takéto vlastnosti nemuseli pôsobiť práve dôveryhodne. Pri obhajobe človeka, ktorý má za sebou mocnú zločineckú organizáciu, však môžu rozhodovať o všetkom.
Časový limit patrí medzi najvýraznejšie prvky románu. Eddie nemá k dispozícii mesiace na vyšetrovanie, pokojné konzultácie s klientom ani priestor na dôkladné zváženie všetkých možností. Jeho dcéra je v rukách nebezpečných ľudí a na jeho chrbte je bomba. Táto situácia mení aj samotné vnímanie súdneho procesu. Kým pri bežnom prípade sa obhajca usiluje predovšetkým o čo najlepší výsledok pre klienta, Eddie musí zároveň myslieť na vlastné prežitie a bezpečnosť dieťaťa. Každé rozhodnutie preto prináša ďalšie riziko. Ak urobí nesprávny krok, nemusí stratiť iba prípad.
Práve tu sa stretávajú dva druhy napätia. Na jednej strane je súdny proces, v ktorom treba pracovať s dôkazmi, výpoveďami a presvedčivosťou argumentov. Na druhej strane je osobná dráma otca, ktorý vie, že za každým premárneným okamihom môže nasledovať tragédia.
Ústredná myšlienka knihy Obhajoba je ukrytá už v jej anotácii: v súdnej sieni nemusí stačiť poznať pravdu. Rozhodujúce je aj to, čo možno dokázať a ako sa podarí predložiť dôkazy tým, ktorí o prípade rozhodujú. Takáto téma je pre právnický triler ideálnym základom. Súdny proces totiž nie je iba súbojom dvoch verzií udalostí. Je aj zápasom o dôveryhodnosť, interpretáciu dôkazov a schopnosť presvedčiť porotu, že práve jedna z predložených verzií je najpresvedčivejšia.
V prípade Eddieho Flynna je táto dilema ešte komplikovanejšia. Jeho klientom je Oleg Volček, mafiánsky boss obvinený z vraždy. Eddie pritom nemá luxus rozhodovať sa, či je mu klient sympatický alebo či by s ním za normálnych okolností vôbec spolupracoval. Do prípadu ho zatiahli násilím. Sledujete tak nielen zápas o právnu obhajobu, ale aj konflikt medzi osobným presvedčením, profesionálnou povinnosťou a pudom sebazáchovy. Cavanagh pritom pracuje s prostredím, v ktorom môže byť zdanlivo jasná situácia oveľa komplikovanejšia, než sa na prvý pohľad zdá. V podobných príbehoch nie je nebezpečné iba to, že niekto klame. Nebezpečné je aj to, keď človek uverí nesprávnej verzii udalostí a podľa nej začne konať.
Prečítajte si tiež
Milujem Slovensko privíta hudobné hviezdy, v tímoch sa predstavia Celeste Buckingham, ADONXS aj Emma Drobná
NOX rozžiari sídlisko Píly. Prievidza premení svoje ulice na galériu pod holým nebom