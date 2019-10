Objednávky na nové produkty z Nemecka v auguste klesli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wiesbaden 7. októbra (TASR) - Objednávky na nové priemyselné výrobky z Nemecka v auguste nečakane klesli, aj keď oveľa menej ako v predchádzajúcom mesiaci. Ukázali to najnovšie údaje spolkového štatistického úradu Destatis.Konkrétne, objednávky na nemecké produkty sa v auguste znížili o 0,6 % oproti júlu, keď po revízii medzimesačne klesli o 2,1 %. Ekonómovia však predpovedali, že sa augustové objednávky zvýšia o 0,6 %.Dôvodom horšieho výsledku bol citeľný pokles domácich objednávok, a to o 2,6 %, zatiaľ čo objednávky zo zahraničia vzrástli o 0,9 %. Z toho objednávky od partnerov z eurozóny sa zvýšili o 1,5 % a zo zvyšok sveta o 0,4 %.Po očistení od tzv. veľkých objednávok sa dopyt po produktoch nemeckého priemyslu v auguste oproti predchádzajúcemu mesiacu znížil o 0,3 %.V medziročnom porovnaní sa však počet objednávok na nemecké produkty prepadol až o 6,7 % po júlovom poklese o 5 %. Ekonómovia pritom počítali so znížením augustových objednávok o 6,6 %.Destatis tiež informoval, že obrat nemeckého výrobného sektora sa v auguste medzimesačne zvýšil o 1,3 % po júlovom poklese o 1,2 %.