 24hod.sk    Radíme

02. apríla 2026

ZBIERATE MEDVEDÍ CESNAK? Nepomýľte si ho s jedovatými dvojníkmi



Samotná vôňa po cesnaku nie je dostatočne spoľahlivý znak, najmä keď už ruky voňajú cesnakom alebo sa jeho vôňa šíri v okolí. Dôležité je preto vedieť rastliny odlíšiť.



Pri zbere medvedieho cesnaku treba byť opatrný. Jeho listy si možno zameniť s jedovatými dvojníkmi, ako sú konvalinka alebo smrteľne jedovatá jesienka. Na bezpečný zber nestačí poznať len prostredie, je nevyhnutné spoľahlivo rozpoznať vzhľad listov, spôsob rastu a vedieť ich bezpečne odlíšiť. Uviedla to vedúca Národného toxikologického informačného centra (NTIC) Univerzitnej nemocnice Bratislava Silvia Plačková.


Medvedí cesnak aj konvalinka voňavá rastú často v podobnom prostredí, čo je dôvod, prečo si ich ľudia niekedy mýlia. Jesienka obyčajná rastie väčšinou jednotlivo na lúkach a pasienkoch, v nížinách aj podhorských oblastiach,“ ozrejmila odborníčka.

Upozornila, že samotná vôňa po cesnaku nie je dostatočne spoľahlivý znak, najmä keď už ruky voňajú cesnakom alebo sa jeho vôňa šíri v okolí. Dôležité je preto vedieť rastliny odlíšiť.

Ako uviedla, medvedí cesnak rastie tak, že každý list má vlastnú stonku a v zemi vlastnú cibuľku. Listy sú pomerne tenké, na dotyk až jemné, rastie v rozsiahlych porastoch vo vlhkých lesoch.

Konvalinka voňavá má podľa slov odborníčky spravidla dva (vzácne tri) hrubšie listy, vyrastajúce z jednej stonky, ktorá je na báze obalená blanitou pošvou. „Nevonia po cesnaku,“ dodala.

Jesienka obyčajná nemá listy na stonkách, stonky chýbajú úplne. Listy sú hrubšie, vyrastajú v trse, absentuje vôňa.

V prípade, že sa po požití zdanlivého medvedieho cesnaku objavia ťažkosti, ako nevoľnosť, pocit na vracanie, vracanie, bolesti brucha, hnačky, je potrebné čo najskôr užiť päť až desať rozdrvených tabliet aktívneho uhlia rozpusteného vo vode a okamžite vyhľadať lekára. „Ľudia by si mali uvedomiť, že zbieranie rastlín netreba podceňovať. V prírode sa treba spoliehať na vlastné vedomosti a nespoliehať sa na umelú inteligenciu ani na mobilné aplikácie,“ zdôraznila odborníčka.


Súvisiace články:


 Na vznik obezity sa podieľa viacero faktorov. Toto hovoria odborníci (4. 3. 2026)
 Ako doplníte doma spotrebovaný kyslík? Toto radia odborníci (18. 2. 2026)
 Elektronické prihlášky na stredné školy odštartovali: Na čo si dať pozor? (11. 2. 2026)
 Kúpiť alebo prenajať byt? Toto radí odborník (10. 2. 2026)
 Viete, ako efektívne obmedziť šírenie vírusov? Toto radia odborníci (26. 1. 2026)
 Novoročné predsavzatia vo väčšine prípadov zlyhajú. Koučka vysvetlila, kde vzniká problém (24. 1. 2026)
 Radíme: Cukor nie je nepriateľ, ak ho konzumujeme s mierou a vedome (12. 1. 2026)
 Nízke teploty môžu škodiť zdraviu, ohrozené sú najmä deti (7. 1. 2026)
 PODVODNÍCI ÚTOČIA: Na toto si dávajte pred Vianocami pozor (9. 12. 2025)
 Radíme: Chrípka a prechladnutie majú odlišný priebeh aj príznaky (10. 11. 2025)



nasledujúci článok >>
Obľúbená šou TV JOJ bude v sviatočnom šate, Milujem Slovensko spojí známe tváre, hudbu a veľkonočnú atmosféru
<< predchádzajúci článok
VIDEO: NASA odštartovala úspešne svoju misiu Artemis 2 k Mesiacu

