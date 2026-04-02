|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 6.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Irena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. apríla 2026
ZBIERATE MEDVEDÍ CESNAK? Nepomýľte si ho s jedovatými dvojníkmi
Samotná vôňa po cesnaku nie je dostatočne spoľahlivý znak, najmä keď už ruky voňajú cesnakom alebo sa jeho vôňa šíri v okolí. Dôležité je preto vedieť rastliny odlíšiť.
Zdieľať
Pri zbere medvedieho cesnaku treba byť opatrný. Jeho listy si možno zameniť s jedovatými dvojníkmi, ako sú konvalinka alebo smrteľne jedovatá jesienka. Na bezpečný zber nestačí poznať len prostredie, je nevyhnutné spoľahlivo rozpoznať vzhľad listov, spôsob rastu a vedieť ich bezpečne odlíšiť. Uviedla to vedúca Národného toxikologického informačného centra (NTIC) Univerzitnej nemocnice Bratislava Silvia Plačková.
„Medvedí cesnak aj konvalinka voňavá rastú často v podobnom prostredí, čo je dôvod, prečo si ich ľudia niekedy mýlia. Jesienka obyčajná rastie väčšinou jednotlivo na lúkach a pasienkoch, v nížinách aj podhorských oblastiach,“ ozrejmila odborníčka.
Upozornila, že samotná vôňa po cesnaku nie je dostatočne spoľahlivý znak, najmä keď už ruky voňajú cesnakom alebo sa jeho vôňa šíri v okolí. Dôležité je preto vedieť rastliny odlíšiť.
Ako uviedla, medvedí cesnak rastie tak, že každý list má vlastnú stonku a v zemi vlastnú cibuľku. Listy sú pomerne tenké, na dotyk až jemné, rastie v rozsiahlych porastoch vo vlhkých lesoch.
Konvalinka voňavá má podľa slov odborníčky spravidla dva (vzácne tri) hrubšie listy, vyrastajúce z jednej stonky, ktorá je na báze obalená blanitou pošvou. „Nevonia po cesnaku,“ dodala.
Jesienka obyčajná nemá listy na stonkách, stonky chýbajú úplne. Listy sú hrubšie, vyrastajú v trse, absentuje vôňa.
V prípade, že sa po požití zdanlivého medvedieho cesnaku objavia ťažkosti, ako nevoľnosť, pocit na vracanie, vracanie, bolesti brucha, hnačky, je potrebné čo najskôr užiť päť až desať rozdrvených tabliet aktívneho uhlia rozpusteného vo vode a okamžite vyhľadať lekára. „Ľudia by si mali uvedomiť, že zbieranie rastlín netreba podceňovať. V prírode sa treba spoliehať na vlastné vedomosti a nespoliehať sa na umelú inteligenciu ani na mobilné aplikácie,“ zdôraznila odborníčka.
