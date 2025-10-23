Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 23. októbra 2025

23. októbra 2025

Progresívci v najnovšom prieskume stále víťazia nad Smerom, SNS by sa do parlamentu nedostala


Ak by sa voľby do parlamentu konali v druhej polovici októbra, víťazom by sa opäť stalo Progresívne Slovenskom ktorému by odovzdalo svoj hlas 21,6 ...



simecka fico 676x451 23.10.2025 (SITA.sk) - Ak by sa voľby do parlamentu konali v druhej polovici októbra, víťazom by sa opäť stalo Progresívne Slovenskom ktorému by odovzdalo svoj hlas 21,6 percenta voličov. Hnutiu však ubudlo potenciálnych voličov, septembrový prieskum progresívcom nameral podporu 22,8 percenta.


Za hnutím PS by nasledovala strana Smer-SD, ktorej podpora zostáva stabilná. Smer by volilo 18,6 percenta voličov. Tretie miesto by obsadilo hnutie Republika s desiatimi percentami. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N. Agentúra vykonávala prieskum od 15. do 20. októbra na vzorke 1 020 respondentov. Prieskum ukázal, že by k volebným urnám išlo 63 percent opýtaných.

Do parlamentu by sa podľa najnovšieho prieskumu dostala aj strana Hlas-SD (9,1 %), Hnutie Slovensko (7,8 %), Sloboda a Solidarita (7,3 %) a Kresťanskodemokratické hnutie (6,5 %). Do Národnej rady SR by sa podľa prieskumu dostala aj strana Demokrati so ziskom 5,4 percenta. Koaličná Slovenská národná strana by sa do parlamentu nedostala. Volilo by ju 3,6 percenta voličov.

Progresívne Slovensko by získalo 38 mandátov, Smer-SD by získal 32, Republika 17, Hlas-SD 16, Hnutie Slovensko 14, Sloboda a Solidarita 13, KDH 11 a strana Demokrati by mala v Národnej rade SR deväť poslancov. Keby sa voľby konali teraz, strany súčasnej koalície by nedokázali zostaviť väčšinu, keďže by sa národniari nedostali do parlamentu. Väčšinu by však nezostavili ani s podporu hnutia Republika. Strany opozície by vedeli zostaviť väčšinu len za predpokladu spolupráce všetkých opozičných aktérov.


Zdroj: SITA.sk - Progresívci v najnovšom prieskume stále víťazia nad Smerom, SNS by sa do parlamentu nedostala © SITA Všetky práva vyhradené.

