Šuňavu pod Tatrami rozdeľuje more, spája kaplnka (video+foto)

Dažďová voda tečie na dve strany

Park dvoch morí

2.7.2023 (SITA.sk) - Podtatranská obec Šuňava (okr. Poprad) síce more nemá, aj napriek tomu sa v nej nachádza takzvaná Strecha dvoch morí.Obcou totiž prechádza európska rozvodnica morí. Zaujímavosť pripomína obelisk v parku pri miestnom Kostole sv. Mikuláša.Ako pre agentúru SITA vysvetlil starosta obce Ján Fridman, časť vody pretekajúca cez obec tečie na západ do Čierneho mora, ďalšia smerom na východ do Baltického mora.Šuňava je tak podľa Fridmana raritou. „Pri Kostole sv. Mikuláša sa horizont láme na dve strany, čiže aj dažďová voda zo strechy kostola tečie na dve strany," poznamenal.Zrážková voda, ktorá spadne na východnú časť obce, odteká potokom Lopušná, prameniacim v obci, do rieky Poprad a povodím Dunajca sa v Poľsku vlieva do Visly. Tá preteká mestom Varšava a pri Gdansku ústi do Baltického mora.Druhá časť vody tečie západne, Šuňavským potokom, ktorý sa vlieva do Váhu. Ten ústí do Dunaja a pokračuje do Čierneho mora.Monument s názvom Strecha dvoch morí vybudovali v obci v roku 2007. „Ide o pomyselnú strechu, ktorá je rozdelená na dve časti, čím znázorňuje, ako tečie voda. V oboch častiach sú znázornené pramene a rieky," priblížil starosta.Obelisk je umiestnený v malom parku vedľa spomínaného kostola, ktorý bol pomenovaný ako Park dvoch morí. Na rozdiel od rozvodnice dvoch morí, ktorá vodu z obce rozdeľuje, sa v obci nachádza najstaršia stavba – kaplnka najsvätejšej Trojice, ktorá ľudí spája. Tú podľa starostu postavili jezuiti ešte v 16. až 17. storočí na hranici pôvodných chotárov bývalej Nižnej a Vyšnej Šuňavy.Tieto obce boli spojené v roku 1974 do jednej s názvom Šuňava. Podľa kaplnky je pomenované aj Trojičné námestie, ktoré je v jej blízkosti a je centrom obce.