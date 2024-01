Obnova pamiatok či LGBTI+ projekty? Progresívci považujú status ministerstva kultúry za pozvánku na protesty

Stopka pre projekty LGBTI+ komunity

17.1.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR sa verejnosti na sociálnych sieťach pýta, či podporiť obnovu pamiatok alebo LGBTI+ projekty. Využitie verejných financií si podľa rezortu zasluhuje vecnú a konštruktívnu diskusiu.Projekty, ktoré požadujú podporu od štátu, by podľa ministerstva mali mať jasnú víziu, aký je ich účel a prínos pre spoločnosť, a čo chcú dať slovenskému obyvateľstvu.„Stopka pre projekty LGBTI+ komunity vybičovala emócie a spustila vlnu negatívnych reakcií. Demokracia je charakteristická rovnosťou šancí, preto chceme dať priestor verejnosti vyjadriť svoj názor na prerozdelenie financií z rezortu kultúry. Je všeobecne známe, že peniaze pre kultúru sú dlhodobo poddimenzované, a preto je potrebné citlivo zvážiť, aké projekty rezort podporí," napísalo MK SR na sociálnej sieti (ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, pred niekoľkými dňami naznačila, že MK SR už nebude poskytovať prostriedky „na produkciu Pride-ov, školenia mládeže a aktivistov v LGBTI témach po školách a baroch" - pozn. SITA).Ľudí rezort vyzval, aby si vybrali z dvoch možností. Možnosťou A je podpora kultúrnych pamiatok, zachovávanie kultúrneho dedičstva a podpora umeleckej obce. MK SR vyzvalo, aby verejnosť, ktorá je za túto možnosť, vysvetlila prečo, a aby uviedla konkrétne príklady, čo pozitívne môže z takejto podpory vzísť pre spoločnosť.„Podporu LGBTI+ akcií, kde sa maloleté deti majú učiť, ako sa predvádzať na sexuálnej šou, dúhových pride-och, kde sa polonahí ľudia predvádzajú na námestiach," znie druhá možnosť B. „ Ak áno, prečo? Uveďte konkrétny príklad, čo pozitívne z tejto podpory vyplynie pre spoločnosť, konkrétne deti, mládež, dospelých a seniorov," pýta sa rezort kultúry.Ministerstvo upozornilo, že anonymné a vulgárne príspevky, ako aj invektívy z diskusie vymažú. „Chceme totiž poznať názor tých, čo si za svojimi vyjadreniami stoja. Avšak vecne a bez urážok ktorejkoľvek časti názorového spektra," uviedlo MK SR (v čase spracovania bolo pod predmetným príspevkom približne 1 900 komentárov a zhruba 2 300 páčikov, z toho okolo 1 900 nahnevaných - pozn. SITA).Na predmetný status rezortu zareagovalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) . Jeho predseda Michal Šimečka skonštatoval, že ministerstvo namiesto podpory kultúry podlieha tlaku a vkusu ministerky Šimkovičovej „Od ministerstva kultúry by som očakával, že bude podporovať kultúru - vrátane kultúry verejnej diskusie. Diskusia o rozdeľovaní financií z dotačných mechanizmov v rámci rezortu sa má viesť na príslušných odborných fórach, nie homofóbnymi zaujatými pseudo-anketami na sociálnych sieťach," vraví Šimečka.Šéf progresívcov považuje predmetný status za ďalšiu pozvánku na štvrtkové protesty organizované opozičnými stranami. Podpredsedníčka výboru pre kultúru a médiá za PS Zora Jaurová poznamenala, že vecnú a konštruktívnu diskusiu si zaslúži aj post ministerky kultúry.„Ten, kto chce riadiť tento rezort, musí mať schopnosť rozumieť kultúre v jej najširších súvislostiach, poznať jej rôzne podoby a aktérov, a do hĺbky vnímať jej rozmanitosť a mnohorakosť a ich prínos pre celú spoločnosť. Základným prvkom liberálnej demokracie je ochrana práv menšín a ich vyvažovanie voči väčšine,” uviedla.