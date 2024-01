Trestný zákon sa podľa SaS mení tak zásadne, že už je to vlastne nový Trestný zákon (video)

Rozpor s demokratickým štátom

Diskusia sa nekoná

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

17.1.2024 (SITA.sk) - Trestný zákon sa mení tak zásadne, že už je to vlastne nový Trestný zákon. Mení sa to, čo je trestným činom, aká má byť sankcia za trestný čin či to, kedy už nie je možné stíhať trestné činy.Vyhlásila to bývalá ministerka spravodlivosti a poslankyňa Mária Kolíková SaS ) v reakcii na novelu Trestného zákona, o ktorej parlament rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Ako poslankyňa vyhlásila, zmena trestnej politiky sa týka bezpečnosti všetkých a všetci majú právo vedieť, ako zásadne sa má zmeniť Trestný zákon.„Sú to zásadne veci, o ktorých nebola žiadna debata. Mne to naozaj pripomína Mníchovskú zradu – o nás bez nás," dodala Kolíková.Podľa poslankyne nie je v demokratickej spoločnosti možné, aby sa premiér Robert Fico Smer-SD ) mocensky rozhodol, že chce mať iný Trestný zákon.„Toto nie je možné v demokracii, no on si to tak zjavne predstavuje. Keď si to mám priblížiť s nejakým obdobím, tak je to obdobie komunizmu. Asi sa vrátil do čias, keď bol členom komunistickej strany. Tam si to dobre zažil, že takto sa tie rozhodnutia dobre robia," uviedla exministerka spravodlivosti. Podľa poslankyne by sa v rámci bežného legislatávneho procesu mal možnosť vyjadriť aj Najvyšší súd SR Najvyšší kontrolný úrad SR , prokurátori, Súdna rada a tiež verejnosť. Pripomienky k návrhu by boli verejné pre každého.„Je zrejmé, že Fico nechce, aby sme vedeli, čo tam je. Keby mu to bolo jedno, potom by ten proces bol taký, ako má byť," zdôraznila Kolíková a dodala, že opozíciu v parlamente nikto nepočúva.„Opozícia sa vyjadruje v parlamente, a koalícia tam nie je. Takže ak Fico tvrdí, že tu prebieha siahodlhá diskusia, nie je to pravda," vyhlásila poslankyňa.Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík je presvedčený, že diskusia, ktorá prebieha v parlamente, má iba jediný zmysel. Výhoda toho, že sa tiahne tak dlho, je podľa neho v tom, že verejnosť sa postupne dozvedá o tom, aký zlý je tento zákon a aké „eldorádo" vytvára pre kriminálnikov. Sulík dodal, že predseda parlamentu Peter Pellegrini sa stretol s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom „Dozvedeli sme sa, že budú medzi prvým a druhým čítaním nejaké pripomienky, čo predstavitelia koalície dva týždne dozadu veľmi razantne odmietali," uviedol Sulík, podľa ktorého svoju rolu zohrali masívne protesty, rozprava, kroky prezidentky Zuzany Čaputovej či chystaná rezolúcia v Európskom parlamente „Dúfam a pevne verím, že Pellegrini bude ten, ktorý bude mať nejaký záchvev svedomia," uzavrel Sulík.