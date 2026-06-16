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16. júna 2026

Pellegrini podčiarkol význam SAV a ocenil odborníkov, ktorí pripravovali dokument Vízia Slovenska do roku 2040 – VIDEO


Tagy: Dokument Prezident Slovenskej republiky Vláda SR

Pellegrini považuje za dôležité, aby SR mala svoje strategické dokumenty a aby ich vlády postupne napĺňali. Vládnutie od volieb do volieb bez vízie je problém pre každú krajinu. Uviedol to prezident ...



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55337308747_f890f0f1c1_c 676x451 16.6.2026 (SITA.sk) - Pellegrini považuje za dôležité, aby SR mala svoje strategické dokumenty a aby ich vlády postupne napĺňali.


Vládnutie od volieb do volieb bez vízie je problém pre každú krajinu. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po návšteve Slovenskej akadémie vied (SAV) k pripravovanému dokumentu Vízia 2040: Akou krajinou chce byť Slovensko.

Prezident podotkol, že ak sa budú každé štyri roky kompletne meniť priority vlád, nebude možné účinne bojovať s dlhodobými výzvami a problémami, ktorým čelí Európa aj celý svet. Pellegrini v tomto zmysle považuje za dôležité, aby SR mala svoje strategické dokumenty a aby ich vlády postupne napĺňali.

Návod pre politické strany


Chcem naozaj uznať a kvitujem, že predseda vlády a vláda pochopili, že je nevyhnutné, aby sa Slovensko opäť pokúsilo pripraviť dokument s názvom Vízia Slovenska do roku 2040. Tento dokument by mal tvoriť základný rámec toho, ako by SR mohla v roku 2040 vyzerať,“ priblížil prezident.

Dokument by mal byť podľa neho súčasne návodom pre jednotlivé politické strany, aby sa pri príprave svojich programov a následne aj programového vyhlásenia vlády snažili využiť čo najviac z toho, čo vízia obsahuje. Pellegrini si je vedomý, že takýto dokument nie je univerzálnym receptom na riešenie všetkých problémov. Popisuje však kľúčové oblasti, ktoré budú najviac dopadať na život slovenských občanov v roku 2040.

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Ocenenie odborníkov


Prezident ocenil odborníkov, ktorí víziu pripravovali. Priblížil, že ju pripravovali na základe tisícok pripomienok, rokovaní v regiónoch a komunikácie s partnermi mimo SAV. Ak by ho vláda aj parlament schválili naprieč politickým spektrom, mal by podľa prezidenta ešte väčšiu váhu. Súčasné pomery v parlamente to však podľa neho nedovoľujú, najmä pre aktuálnu úroveň diskusie a neschopnosť diskutovať o budúcnosti SR.

Možno je to len moje zbožné želanie, aby sa aj v slovenskom parlamente raz prerokúvali zásadné témy, týkajúce sa budúcnosti našej krajiny. Témy, ktoré riešia reálne problémy ľudí, a to nielen krátkodobého, ale aj dlhodobého charakteru,“ doplnil prezident.

Pellegrini zároveň podčiarkol aj význam SAV. Tá je podľa neho garantom vzdelanosti a zdravého rozumu, a tiež jedna z mála nestranných inštitúcií riadiaca sa vedou, faktami, vzdelaním miesto konšpirácií, prekrúcania faktov či zneužívaním informácií vo svoj prospech. Prezident je tak aj do budúcna pripravený vytvárať pre SAV priestor na ďalšiu diskusiu pri tvorbe strategických nástrojov.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini podčiarkol význam SAV a ocenil odborníkov, ktorí pripravovali dokument Vízia Slovenska do roku 2040 – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dokument Prezident Slovenskej republiky Vláda SR
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