|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 30.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ružena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. augusta 2025
Obnova vládnej letky sa plánuje do roku 2035, do vtedy jej môžu slúžiť lietadlá Airbus a Fokker
Dve lietadlá Airbus A319 a jeden stroj Fokker 100 vládnej letky je možné prevádzkovať aj ďalšie roky, je ich teda ...
Zdieľať
30.8.2025 (SITA.sk) - Dve lietadlá Airbus A319 a jeden stroj Fokker 100 vládnej letky je možné prevádzkovať aj ďalšie roky, je ich teda možné využívať do obstarania nových strojov. Pre agentúru SITA to uviedlo Ministerstvo vnútra SR. Doplnilo, že v rámci schváleného Dlhodobého plánu rozvoja Leteckého útvaru MV SR s výhľadom do roku 2035 sa plánuje obnova letky a nákup nových lietadiel.
"Keďže suma za generálnu opravu hlavného podvozku jedného z Fokkerov bola vyššia ako jeho trhová cena, došlo k jeho vyradeniu," dodalo ministerstvo.
Letka Ministerstva vnútra SR ešte vo februári vyradila zo služby jedno z dvoch lietadiel typu Fokker 100, pričom ten má byť využitý ako zdroj náhradných dielov, aby sa minimalizovali náklady na údržbu druhého stroja. Trup lietadla zase poslúži ako múzejný exponát.
Vláda ešte v decembri 2024 schválila Dlhodobý plán rozvoja Leteckého útvaru MV SR s výhľadom do roku 2035. Podľa dokumentu potrebuje rezort pre potreby napríklad hasičov a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému z dlhodobého hľadiska osem vrtuľníkov.
Optimalizácia flotily lietadiel zase spočíva v nahradení dvoch strojov Fokker 100 jedným veľkokapacitným lietadlom a minimálne jedným ďalším prúdovým lietadlom s kapacitou do deväť cestujúcich. V súčasnosti letecký útvar MV SR používa dve lietadlá Airbus A 319 CJ a jeden stroj Fokker 100.
Zdroj: SITA.sk - Obnova vládnej letky sa plánuje do roku 2035, do vtedy jej môžu slúžiť lietadlá Airbus a Fokker © SITA Všetky práva vyhradené.
"Keďže suma za generálnu opravu hlavného podvozku jedného z Fokkerov bola vyššia ako jeho trhová cena, došlo k jeho vyradeniu," dodalo ministerstvo.
Letka Ministerstva vnútra SR ešte vo februári vyradila zo služby jedno z dvoch lietadiel typu Fokker 100, pričom ten má byť využitý ako zdroj náhradných dielov, aby sa minimalizovali náklady na údržbu druhého stroja. Trup lietadla zase poslúži ako múzejný exponát.
Vláda ešte v decembri 2024 schválila Dlhodobý plán rozvoja Leteckého útvaru MV SR s výhľadom do roku 2035. Podľa dokumentu potrebuje rezort pre potreby napríklad hasičov a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému z dlhodobého hľadiska osem vrtuľníkov.
Optimalizácia flotily lietadiel zase spočíva v nahradení dvoch strojov Fokker 100 jedným veľkokapacitným lietadlom a minimálne jedným ďalším prúdovým lietadlom s kapacitou do deväť cestujúcich. V súčasnosti letecký útvar MV SR používa dve lietadlá Airbus A 319 CJ a jeden stroj Fokker 100.
Zdroj: SITA.sk - Obnova vládnej letky sa plánuje do roku 2035, do vtedy jej môžu slúžiť lietadlá Airbus a Fokker © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Rehabilitačný ústav zasiahol požiar, polícia pomáhala pri záchrane imobilnej osoby
Rehabilitačný ústav zasiahol požiar, polícia pomáhala pri záchrane imobilnej osoby
<< predchádzajúci článok
Ukrajinské drony zaútočili na dve ruské rafinérie
Ukrajinské drony zaútočili na dve ruské rafinérie