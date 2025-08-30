|
30.8.2025
30. augusta 2025
Ukrajinské drony zaútočili na dve ruské rafinérie
Na ropnú rafinériu Krasnodar v Krasnodarskom kraji a ropnú rafinériu Syzraň v Samarskej oblasti v Rusku zaútočili v noci na sobotu ukrajinské drony. Ako informuje web Ukrajinská pravda, oznámil to ukrajinský ...
Zdieľať
30.8.2025 (SITA.sk) - Na ropnú rafinériu Krasnodar v Krasnodarskom kraji a ropnú rafinériu Syzraň v Samarskej oblasti v Rusku zaútočili v noci na sobotu ukrajinské drony. Ako informuje web Ukrajinská pravda, oznámil to ukrajinský generálny štáb.
Ukrajinská armáda operuje „v rámci znižovania útočného potenciálu nepriateľa a komplikovania zásobovania vojenských jednotiek okupantov palivom," vyhlásil generálny štáb.
Ropná rafinéria Krasnodar ročne vyrába tri milióny ton ľahkých ropných produktov, a to benzínu, nafty a leteckého paliva. Palivo dodáva ruskej armáde. Ropná rafinéria Syzraň produkuje benzín, naftu, letecký petrolej a vykurovací olej. Začiatkom augusta tohto roka bola jej výrobná kapacita 8,5 milióna ton ročne.
