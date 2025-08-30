Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

30. augusta 2025

Ukrajinské drony zaútočili na dve ruské rafinérie


Tagy: ruské územie útok dronmi vojna na Ukrajine

Na ropnú rafinériu Krasnodar v Krasnodarskom kraji a ropnú rafinériu Syzraň v Samarskej oblasti v Rusku zaútočili v noci na sobotu ukrajinské drony. Ako informuje web Ukrajinská pravda, oznámil to ukrajinský ...



gettyimages dv220003 676x458 30.8.2025 (SITA.sk) - Na ropnú rafinériu Krasnodar v Krasnodarskom kraji a ropnú rafinériu Syzraň v Samarskej oblasti v Rusku zaútočili v noci na sobotu ukrajinské drony. Ako informuje web Ukrajinská pravda, oznámil to ukrajinský generálny štáb.


Ukrajinská armáda operuje „v rámci znižovania útočného potenciálu nepriateľa a komplikovania zásobovania vojenských jednotiek okupantov palivom," vyhlásil generálny štáb.

Ropná rafinéria Krasnodar ročne vyrába tri milióny ton ľahkých ropných produktov, a to benzínu, nafty a leteckého paliva. Palivo dodáva ruskej armáde. Ropná rafinéria Syzraň produkuje benzín, naftu, letecký petrolej a vykurovací olej. Začiatkom augusta tohto roka bola jej výrobná kapacita 8,5 milióna ton ročne.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské drony zaútočili na dve ruské rafinérie

Tagy: ruské územie útok dronmi vojna na Ukrajine
