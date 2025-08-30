Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

30. augusta 2025

Rehabilitačný ústav zasiahol požiar, polícia pomáhala pri záchrane imobilnej osoby


Sedemnásť ľudí sa muselo pre požiar evakuovať z Rehabilitačného ústavu pri českom meste Opava. Požiar, ktorý vypukol v piatok popoludní, zachvátil byt a lodžiu. Likvidovalo ho päť jednotiek profesionálnych a ...



gettyimages 2174665436 676x451 30.8.2025 (SITA.sk) - Sedemnásť ľudí sa muselo pre požiar evakuovať z Rehabilitačného ústavu pri českom meste Opava. Požiar, ktorý vypukol v piatok popoludní, zachvátil byt a lodžiu. Likvidovalo ho päť jednotiek profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Informuje o tom web Novinky.


„Horel predovšetkým materiál uskladnený v lodžii na najvyššom podlaží výškovej budovy,“ informoval v sobotu hovorca hasičov Adam Fojtík. Vzniknutú škodu vyčíslili na 200-tisíc korún.

Požiar sa vďaka včasnému zásahu nerozšíril na strechu objektu, čiastočne však zasiahol vnútorné priestory bytovej jednotky. V spolupráci s políciou bola zachránená jedna imobilná osoba, samostatne sa evakuovalo šestnásť osôb," konštatoval Fojtík.


Zdroj: SITA.sk - Rehabilitačný ústav zasiahol požiar, polícia pomáhala pri záchrane imobilnej osoby © SITA Všetky práva vyhradené.

