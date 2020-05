Obnovia vlaky zadarmo pre žiakov a študentov, minister Doležal ohlásil presný termín

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal totiž podpísal rozhodnutie, ktorým sa od 1. júna 2020 obnoví bezplatná železničná doprava pre všetkých žiakov a študentov.

Žiadali aj spustenie medzinárodných liniek

„V pondelok sa vrátia žiaci do škôl, preto opäť spúšťame aj vlaky zadarmo, tak ako sme sľúbili. Verím, že sa bude epidemiologická situácia už len zlepšovať a postupne budeme môcť obnoviť aj medzinárodnú dopravu,“ povedal vo štvrtok minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Bezplatné cestovanie pre žiakov a študentov bude obnovené v celom rozsahu ako pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Znamená to, že od 1. júna budú môcť cestovať bezplatne všetci žiaci a študenti bez ohľadu na to, či je vyučovanie na konkrétnej škole obnovené v plnom alebo čiastočnom rozsahu.

„Návrh na spustenie niektorých medzinárodných liniek v železničnej doprave sme už predložili na poslednom rokovaní Ústredného krízového štábu. Schválený však nebol, rokovať o ňom chceme opäť,“ uvádza sa v tlačovej správe.

Návrh na obnovenie letov

Rezort dopravy pripravil aj návrh na opätovné vykonávania letov v rámci obchodnej leteckej dopravy s určitými obmedzeniami s termínom od 29. mája 2020.

„V prvej fáze ide o nepravidelnú (tzv. charterovú) obchodnú leteckú dopravu lietadlami s kapacitou do 20 cestujúcich pre slovenských občanov. V tomto prípade by malo ísť o osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR a tieto lety by bolo možné spustiť medzi územím Slovenskej republiky a územím Maďarska, Poľska, ČR, Rakúska, Slovinska, Chorvátska, Nemecka alebo Švajčiarska. Konečné rozhodnutie však určí až Ústredný krízový štáb,“ doplnil poradca MDV SR pre komunikáciu Ivan Rudolf.