Slovensku hrozí pandémia nezamestnanosti a Matovič rieši vzdialenosť stolov v reštaurácii, tvrdí Pellegrini

Absolútne nedostatočné opatrenia

Odmieta argumenty o prázdnej špajzi

28.5.2020 - Slovensku hrozí pandémia nezamestnanosti, vláda musí investovať do záchrany ekonomiky. Tvrdí to podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini, podľa ktorého už nestačí, aby sa predseda vlády Igor Matovič na tlačových konferenciách venoval tomu, ako ďaleko majú byť od seba stoly v reštauráciách, ale aby nový kabinet predstavil jasný plán, ako plánuje zachrániť slovenskú ekonomiku.Doteraz prijaté opatrenia, cez ktoré sa do firiem z eurofondov nalialo na udržanie zamestnanosti zatiaľ len zhruba 120 miliónov eur, považuje Pellegrini za absolútne nedostatočné.Potrebný je podľa neho zásadný plán na podporu ekonomiky, ktorý by povedal, ako plánujeme využiť ponúkajúce sa miliardy z rozpočtu Európskej únie, ale aj ako samotné Slovensko zafinancuje podporu hospodárstva."Najprv musíme vedieť, na čo tie peniaze chceme použiť. Vytypovať také projekty a oblasti, ktoré vytvoria najviac pracovných miest, alebo udržia aspoň existujúce pracovné miesta," tvrdí.Pellegrini pritom odmieta argumentáciu súčasnej vlády o prázdnej špajzi, a teda že štát nemá priestor si na záchranu ekonomiky požičať. Pripomína, že jeho vláda odovzdala krajinu s 12. najnižším dlhom v Európskej únii a s dostatočnou rezervou aj k pomyselnej maastrichtskej hranici 60 % HDP."Ľudia doplatia na to, ak sa neprijmú zásadné opatrenia, hoc aj drahé. Žiaľ, je tu kríza, vážna kríza, a hrozí pandémia nezamestnanosti. Teraz sa nemôžeme hrať na čísla a deficity. Nerobí to Nemecko, nerobí to Francúzsko, nerobí to žiadna európska krajina, v prvom rade zachraňujú svojich ľudí," dodal Pellegrini.Expremiér zároveň svojho nástupcu vyzval, aby priznal, či vláda plánuje dôchodcom vyplatiť trináste dôchodky. Podľa neho by totiž aj toto opatrenie malo byť súčasťou plánu na záchranu ekonomiky a v čase, keď Slovensko potrebuje investovať miliardy eur do svojho hospodárstva, by vláda mala nájsť aj zhruba 400 miliónov eur na zafinancovanie 13. dôchodkov.