V ktorom tíme skončí Slafkovský? Vo vstupnom drafte NHL si ako prvý bude vyberať Montreal

Cesta za návratom do play-off

Európska jednotka

Slafkovského prelomová sezóna

Výsledky draftovej lotérie pred vstupným draftom NHL 2022:

1. Montreal Canadiens, 2. New Jersey Devils, 3. Arizona Coyotes, 4. Seattle Kraken, 5. Philadelphia Flyers, 6. Columbus Blue Jackets, 7. Ottawa Senators, 8. Detroit Red Wings, 9. Buffalo Sabres, 10. Anaheim Ducks, 11. San Jose Sharks, 12. Columbus Blue Jackets, 13. New York Islanders, 14. Winnipeg Jets, 15. Vancouver Canucks, 16. Buffalo Sabres



11.5.2022 - Hokejový klub Montreal Canadiens zvíťazil v tohtoročnej draftovej lotérii a na júlovom vstupnom drafte NHL v jeho domovskej hale Bell Centre si bude vyberať z prvého miesta.Očakáva sa, že najúspešnejší klub v histórii zámorskej profiligy si zvolí lídra severoamerického preddraftového rebríčka, kanadského centra Shanea Wrighta. Druhú voľbu na drafte bude mať tím New Jersey Devils , za ktorý hráva slovenský útočník Tomáš Tatar a z tretej pozície bude "ťahať" nádejného mladého hráča tím Arizona Coyotes , ktorý nedávno podpísal zmluvu so slovenským útočníkom Milošom Kelemenom. "Samozrejme, sme z toho veľmi nadšení. Naši fanúšikovia sa tiež určite veľmi tešia na draft, ktorý je u nás v Montreale. Je to skvelá príležitosť pre našu organizáciu začať cestu za návratom do play-off," vyhlásil po víťazstve v draftovej lotérii generálny manažér Canadiens Kent Hughes, citoval ho oficiálny web NHL.Jeden zo zakladajúcich klubov súťaže mal v sezóne 2021/2022 bilanciu 22-49-11 a skončil na poslednom 32. mieste v tabuľke. Mal teda najvyššiu šancu na zisk prvej voľby na drafte (18,5 %). Celkovo bude vyberať z prvého miesta po šiesty raz v histórii a prvýkrát od roku 1980. Premiérovo od roku 1985 uspel v draftovej lotérii tím z mesta, ktoré hostí draft.V draftovej lotérii sa vyberalo prvých 16 miest na tohtoročnom drafte spomedzi klubov, ktoré nepostúpili do play-off. Pozície 17 až 32 sa určia podľa toho, ako dopadne vyraďovacia časť aktuálneho ročníka.Zo slovenských hokejistov by sa mal na drafte najvyššie umiestniť útočník Juraj Slafkovský, ktorý sa stal jednotkou preddraftového rebríčka spomedzi hráčov pôsobiacich v Európe. Na tretej pozícii sa v ňom umiestnil obranca Šimon Nemec Najužitočnejší hráč hokejového turnaja na ZOH v Pekingu sa môže stať najvyššie draftovaným Slovákom v histórii. Zatiaľ je ním Marián Gáborík, ktorého si klub Minnesota Wild vybral v roku 2000 z tretieho miesta."Juraj naplno využíva svoju veľkosť, dosah hokejky a silu v rámci pravidiel. Je efektívny v napádaní súpera v útočnom aj v obrannom pásme, je tiež prekvapivo pohyblivý a rýchly korčuliar vzhľadom na jeho výšku a hmotnosť," povedal o 18-ročnom Košičanovi riaditeľ európskych skautov NHL Goran Stubb pre oficiálny web profiligy.Slafkovský má za sebou prelomovú sezónu, v ktorej získal olympijský bronz ako najlepší strelec turnaja v Pekingu a stal sa tiež vicemajstrom fínskej Liigy s tímom TPS Turku.