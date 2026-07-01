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01. júla 2026

Obranca Christensen predĺžil zmluvu s Barcelonou do roku 2028


Tagy: La Liga

Dánsky stopér Andreas Christensen zostáva v katalánskom klube, údajne súhlasil s výrazným znížením platu. Španielsky futbalový šampión FC Barcelona ohlásil predĺženie zmluvy s dánskym obrancom ...



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spain_soccer_la_liga_50220 676x451 1.7.2026 (SITA.sk) - Dánsky stopér Andreas Christensen zostáva v katalánskom klube, údajne súhlasil s výrazným znížením platu.


Španielsky futbalový šampión FC Barcelona ohlásil predĺženie zmluvy s dánskym obrancom Andreasom Christensenom do 30. júna 2028.

Tridsaťročný stopér prišiel do Katalánska v roku 2022 z anglického FC Chelsea a počas pôsobenia na Camp Nou sa často potýkal so zraneniami. Údajne súhlasil s výrazným znížením platu, aby mohol zostať v klube.

"FC Barcelona a Andreas Christensen dosiahli dohodu o predĺžení zmluvy dánskeho obrancu, ktorý zostáva v klube do 30. júna 2028," uviedli Blaugranas vo vyhlásení.

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Dánsky reprezentant zohral významnú úlohu pri triumfe FC Barcelony v La Lige už v svojej prvej sezóne, keď klub v sezóne 2022 získal majstrovský titul. Doteraz nastúpil Christensen za klub na 98 zápasov, podieľal sa na troch tituloch v La Lige aj jednom v Copa del Rey.


Zdroj: SITA.sk - Obranca Christensen predĺžil zmluvu s Barcelonou do roku 2028 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: La Liga
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