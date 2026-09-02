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02. septembra 2026
Obranca Realu Madrid bol odsúdený za jazdu pod vplyvom alkoholu
Tagy: La Liga 2026/2027
Raúl Asencio dostal pokutu 14 400 eur a dostal zákaz šoférovania na osem mesiacov. Španielsky futbalový obranca Raúl Asencio z Realu Madrid bol odsúdený za jazdu pod vplyvom alkoholu na ostrove Gran ...
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2.9.2026 (SITA.sk) - Raúl Asencio dostal pokutu 14 400 eur a dostal zákaz šoférovania na osem mesiacov.
Španielsky futbalový obranca Raúl Asencio z Realu Madrid bol odsúdený za jazdu pod vplyvom alkoholu na ostrove Gran Canaria v auguste tohto roka. Podľa súdneho zdroja bol 23-ročný stopér viac ako trikrát nad povoleným limitom alkoholu v krvi.
Asencio dostal pokutu vo výške 14 400 eur a jeho vodičský preukaz bol na osem mesiacov pozastavený. Súdny proces sa konal v obci San Bartolome de Tirajana na Gran Canarii po incidente, ktorý sa stal 16. augusta.
Rodák z Kanárskych ostrovov nebol v čase incidentu súčasťou tímu "bieleho baletu" vedeného trénerom José Mourinhom, pretože sa zotavoval z natiahnutia zadného stehenného svalu, ktoré utrpel koncom júla.
Tento týždeň má Asencio čeliť ďalšiemu súdnemu pojednávaniu na Gran Canarii súvisiacemu s údajnou neautorizovanou distribúciou sexuálneho videa z roku 2023. Španielske médiá uvádzajú, že Asencio očakáva svoje oslobodenie, ak sa ženám z videa formálne ospravedlnení.
V tomto prípade sú tiež na súde traja bývalí hráči rezervného tímu Realu Madrid, ktorí sú obvinení z nahrávania a šírenia videa. Súd s nimi je naplánovaný na 3., 4. a 7. september.
Zdroj: SITA.sk - Obranca Realu Madrid bol odsúdený za jazdu pod vplyvom alkoholu © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky futbalový obranca Raúl Asencio z Realu Madrid bol odsúdený za jazdu pod vplyvom alkoholu na ostrove Gran Canaria v auguste tohto roka. Podľa súdneho zdroja bol 23-ročný stopér viac ako trikrát nad povoleným limitom alkoholu v krvi.
Asencio dostal pokutu vo výške 14 400 eur a jeho vodičský preukaz bol na osem mesiacov pozastavený. Súdny proces sa konal v obci San Bartolome de Tirajana na Gran Canarii po incidente, ktorý sa stal 16. augusta.
Rodák z Kanárskych ostrovov nebol v čase incidentu súčasťou tímu "bieleho baletu" vedeného trénerom José Mourinhom, pretože sa zotavoval z natiahnutia zadného stehenného svalu, ktoré utrpel koncom júla.
Tento týždeň má Asencio čeliť ďalšiemu súdnemu pojednávaniu na Gran Canarii súvisiacemu s údajnou neautorizovanou distribúciou sexuálneho videa z roku 2023. Španielske médiá uvádzajú, že Asencio očakáva svoje oslobodenie, ak sa ženám z videa formálne ospravedlnení.
V tomto prípade sú tiež na súde traja bývalí hráči rezervného tímu Realu Madrid, ktorí sú obvinení z nahrávania a šírenia videa. Súd s nimi je naplánovaný na 3., 4. a 7. september.
Zdroj: SITA.sk - Obranca Realu Madrid bol odsúdený za jazdu pod vplyvom alkoholu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: La Liga 2026/2027
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