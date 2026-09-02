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 24hod.sk    Šport

02. septembra 2026

Obranca Realu Madrid bol odsúdený za jazdu pod vplyvom alkoholu


Tagy: La Liga 2026/2027

Raúl Asencio dostal pokutu 14 400 eur a dostal zákaz šoférovania na osem mesiacov. Španielsky futbalový obranca Raúl Asencio z Realu Madrid bol odsúdený za jazdu pod vplyvom alkoholu na ostrove Gran ...



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spain_la_liga_soccer_01933 676x451 2.9.2026 (SITA.sk) - Raúl Asencio dostal pokutu 14 400 eur a dostal zákaz šoférovania na osem mesiacov.


Španielsky futbalový obranca Raúl Asencio z Realu Madrid bol odsúdený za jazdu pod vplyvom alkoholu na ostrove Gran Canaria v auguste tohto roka. Podľa súdneho zdroja bol 23-ročný stopér viac ako trikrát nad povoleným limitom alkoholu v krvi.

Asencio dostal pokutu vo výške 14 400 eur a jeho vodičský preukaz bol na osem mesiacov pozastavený. Súdny proces sa konal v obci San Bartolome de Tirajana na Gran Canarii po incidente, ktorý sa stal 16. augusta.

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Rodák z Kanárskych ostrovov nebol v čase incidentu súčasťou tímu "bieleho baletu" vedeného trénerom José Mourinhom, pretože sa zotavoval z natiahnutia zadného stehenného svalu, ktoré utrpel koncom júla.

Tento týždeň má Asencio čeliť ďalšiemu súdnemu pojednávaniu na Gran Canarii súvisiacemu s údajnou neautorizovanou distribúciou sexuálneho videa z roku 2023. Španielske médiá uvádzajú, že Asencio očakáva svoje oslobodenie, ak sa ženám z videa formálne ospravedlnení.

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V tomto prípade sú tiež na súde traja bývalí hráči rezervného tímu Realu Madrid, ktorí sú obvinení z nahrávania a šírenia videa. Súd s nimi je naplánovaný na 3., 4. a 7. september.


Zdroj: SITA.sk - Obranca Realu Madrid bol odsúdený za jazdu pod vplyvom alkoholu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: La Liga 2026/2027
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