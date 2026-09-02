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02. septembra 2026
Rüdiger ukončil kariéru v reprezentácii Nemecka
Nemecký obranca Antonio Rüdiger sa rozhodol ukončiť pôsobenie v národnom tíme a sústrediť sa na Real Madrid. Nemecký futbalový obranca Antonio Rüdiger ukončil reprezentačnú kariéru, len dva mesiace ...
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2.9.2026 (SITA.sk) - Nemecký obranca Antonio Rüdiger sa rozhodol ukončiť pôsobenie v národnom tíme a sústrediť sa na Real Madrid.
Nemecký futbalový obranca Antonio Rüdiger ukončil reprezentačnú kariéru, len dva mesiace po svojom poslednom vystúpení v národnom tíme na majstrovstvách sveta 2026.
Tridsaťtriročný rodák z Berlína v najcennejšom drese absolvoval dovedna 86 zápasov. "Po istom čase na zamyslenie prišiel ten moment, kedy ukončujem svoju kariéru v národnom tíme a uvoľňujem cestu mladej generácii," uviedol Rüdiger v príspevku na sociálnych sieťach.
V národnom tíme debutoval v roku 2014, len mesiac predtým, ako Nemecko získalo titul majstra sveta, nebol však súčasťou turnaja v Brazílii.
Obranca chce teraz naplno venovať svoju energiu španielskemu klubu Real Madrid, v ktorom má platný kontrakt do konca sezóny 2026/2027. "Začína sa pre mňa nová kapitola, v ktorej sa budem sústrediť výhradne na svoj klub," dodal.
Rüdiger prešiel mládežníckymi akadémiami Borussie Dortmund a Stuttgartu, potom zamieril do talianskeho AS Rím a neskôr v roku 2017 do anglického FC Chelsea, s ktorým v roku 2021 ovládol Ligu majstrov.
V roku 2022 prestúpil do Realu Madrid a so španielskym klubom v roku 2024 triumfoval v Lige majstrov aj La Lige. Nemci na MS 2026 vypadli v šestnásťfinále s Paraguajom, čo bol Rüdigerov posledný zápas v reprezentačnom drese.
"Aj keď sme v posledných turnajoch nevyhrali veľký titul a zažili niekoľko bolestivých prehier, toto obdobie bolo pre mňa mimoriadne výnimočné a vždy ma formovalo," vyhlásil Rüdiger. Medzi jeho vrcholy na medzinárodnej scéne patrí triumf v Pohári konfederácií v roku 2017.
Zdroj: SITA.sk - Rüdiger ukončil kariéru v reprezentácii Nemecka © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký futbalový obranca Antonio Rüdiger ukončil reprezentačnú kariéru, len dva mesiace po svojom poslednom vystúpení v národnom tíme na majstrovstvách sveta 2026.
Tridsaťtriročný rodák z Berlína v najcennejšom drese absolvoval dovedna 86 zápasov. "Po istom čase na zamyslenie prišiel ten moment, kedy ukončujem svoju kariéru v národnom tíme a uvoľňujem cestu mladej generácii," uviedol Rüdiger v príspevku na sociálnych sieťach.
V národnom tíme debutoval v roku 2014, len mesiac predtým, ako Nemecko získalo titul majstra sveta, nebol však súčasťou turnaja v Brazílii.
Obranca chce teraz naplno venovať svoju energiu španielskemu klubu Real Madrid, v ktorom má platný kontrakt do konca sezóny 2026/2027. "Začína sa pre mňa nová kapitola, v ktorej sa budem sústrediť výhradne na svoj klub," dodal.
Rüdiger prešiel mládežníckymi akadémiami Borussie Dortmund a Stuttgartu, potom zamieril do talianskeho AS Rím a neskôr v roku 2017 do anglického FC Chelsea, s ktorým v roku 2021 ovládol Ligu majstrov.
V roku 2022 prestúpil do Realu Madrid a so španielskym klubom v roku 2024 triumfoval v Lige majstrov aj La Lige. Nemci na MS 2026 vypadli v šestnásťfinále s Paraguajom, čo bol Rüdigerov posledný zápas v reprezentačnom drese.
"Aj keď sme v posledných turnajoch nevyhrali veľký titul a zažili niekoľko bolestivých prehier, toto obdobie bolo pre mňa mimoriadne výnimočné a vždy ma formovalo," vyhlásil Rüdiger. Medzi jeho vrcholy na medzinárodnej scéne patrí triumf v Pohári konfederácií v roku 2017.
Zdroj: SITA.sk - Rüdiger ukončil kariéru v reprezentácii Nemecka © SITA Všetky práva vyhradené.
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