Djoković vypadol v treťom kole na turnaji v Indian Wells

„Je to zázrak. Som dvadsaťročný chalan a zdolal som Novaka. Je to šialené. Pred týmto večerom ma nikto nepoznal. Dúfam, že si diváci zápas užili. Som z toho šťastný,“ uviedol Nardi.

Nardi sa stal najnižšie postaveným tenistom, ktorý zdolal Djokoviča na grandslamovom turnaji alebo podujatí úrovne ATP Masters 1000, čím prekonal Kevina Andersona (122. priečka) v roku 2008 v Miami. V osemfinálovom štvrtom kole stretne s Američanom Tommym Paulom.

Nardi pritom v hlavnej fáze turnaja nemal ani nastúpiť, keď v kvalifikácii prehral s Belgičanom Davidom Goffinom. Tridsiaty nasadený Tomas Martin Etcheverry z Argentíny však pre zranenie odstúpil a nahradil ho práve Talian.

Srb sa v Indian Wells predstavil po piatich rokoch. Predchádzajúce edície musel vynechať, keďže do krajiny ho nevpustili, pretože sa odmietol dať zaočkovať proti koronavírusu.

„Nebolo mi to súdené tento rok, ale ideme ďalej. On sa dostal do hlavného žrebu ako ‚lucky loser‘, takže naozaj nemal čo stratiť. Hral výborne a zaslúžil si vyhrať. Ja som bol skôr prekvapený svojou úrovňou, hral som veľmi zle,“ povedal Djoković.