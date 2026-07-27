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 24hod.sk    Šport

27. júla 2026

Obrat ako z veľkej knihy! Mladí Slováci prehrávali s Dánmi o 28 bodov a zvíťazili po predĺžení – VIDEO


Tagy: basketbalová dráma

Mladí slovenskí basketbalisti zdolali Dánov 87:82 po predĺžení, hoci v III. štvrtine prehrávali 34:62. Víťazstvá v športe majú rôznu podobu a jedna z najemotívnejších prichádza vtedy, keď ...



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basket_slovaci 676x451 27.7.2026 (SITA.sk) - Mladí slovenskí basketbalisti zdolali Dánov 87:82 po predĺžení, hoci v III. štvrtine prehrávali 34:62.


Víťazstvá v športe majú rôznu podobu a jedna z najemotívnejších prichádza vtedy, keď zvíťazíte po veľkom výsledkovom obrate.

Niečo také zažili mladí slovenskí basketbalisti na európskom šampionáte do 18 rokov v talianskom Roverete.

Zverenci trénera Danila Rakočeviča prehrali s Dánmi prvý polčas 34:57 a na začiatku tretej štvrtiny zaostávali o 28 bodov (34:62). Napriek tomu dotiahli zápas do predĺženia a v ňom zvíťazili 87:82.

Randuška mal 36 bodov


Parádnu stíhaciu jazdu režíroval Bruno Randuška, ktorý nastrieľal 36 bodov vrátane piatich trojok, pridal 9 doskokov a 2 asistencie. Zápas ukončil s plus 14 bodmi v tzv. tabuľke pravdy. Lukas Kubala sa zaskvel 19 bodmi a 15 doskokmi.

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Nezabudnuteľná otočka


"Vynikajúci zápas, najmä druhý polčas. Vždy som bol nespokojný s našou mentálnou silou a charakterom, ale dnes sme ukázali, že na to máme. Po zlom vstupe do zápasu, kde sme nevedeli, čo sa deje v obrane i v útoku, sme v tretej štvrtine prehrávali o 28 bodov. Potom prišla nezabudnuteľná otočka. Nevidí sa to tak často v A-divízii aj na akomkoľvek inom podujatí. Mali sme aj šancu na výhru v riadnom hracom čase, ale zvládli sme predĺženie. Gratulujem chlapcom. Veľmi sa tešíme z víťazstva," uviedol tréner Danilo Rakočevič podľa webu slovakbasket.sk.

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Nasledujú Turci


Slováci majú po dvoch zápasoch na ME A-divízie na konte víťazstvo a prehru. V pondelok od 15.30 h nastúpia proti rovesníkom z Turecka o čo najlepšiu východiskovú pozíciu pred osemfinále. Tam postúpia všetky štyri tímy z B-skupiny, čiže všetkých šestnásť účastníkov ME.


Zdroj: SITA.sk - Obrat ako z veľkej knihy! Mladí Slováci prehrávali s Dánmi o 28 bodov a zvíťazili po predĺžení – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: basketbalová dráma
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