|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 27.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Božena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. júla 2026
Pogačar si po piatom triumfe na Tour chce užívať obyčajný život, Van der Poel si splnil sen na Elyzejských poliach
Tagy: Tour de France 2026
Druhé miesto v celkovej klasifikácii obsadil belgický olympijský šampión Remco Evenepoel, ktorý dosiahol svoje doteraz najlepšie umiestnenie na Tour de France a počas pretekov vyhral dve etapy. Slovinský ...
Zdieľať
27.7.2026 (SITA.sk) - Druhé miesto v celkovej klasifikácii obsadil belgický olympijský šampión Remco Evenepoel, ktorý dosiahol svoje doteraz najlepšie umiestnenie na Tour de France a počas pretekov vyhral dve etapy.
Slovinský cyklista Tadej Pogačar si po zisku piateho celkového triumfu na Tour de France chce predovšetkým oddýchnuť a vychutnať si bežné radosti života. Dvadsaťsedemročný jazdec sa v nedeľu zaradil k legendám tohto športu, keď sa stal iba piatym cyklistom histórie s piatimi víťazstvami na slávnych pretekoch.
Pogačar sa vyrovnal Jacquesovi Anquetilovi, Eddymu Merckxovi, Bernardovi Hinaultovi a Miguelovi Indurainovi. Bezprostredne po triumfe však odmietol hovoriť o historických zápisoch. „Práve teraz si chcem jednoducho užiť okamih, že som vyhral Tour. Či je to piate alebo prvé víťazstvo, na tom nezáleží. Je neuveriteľné mať na sebe žltý dres a prejsť cieľom v Paríži ako víťaz Tour,“ povedal Slovinec.
„Chcem si len užiť tento moment, vrátiť sa domov, oddýchnuť si a užívať si malé veci v živote. Som naozaj šťastný a hrdý, že som vyhral piatu Tour. Každá mala iný príbeh, iný význam a iné emócie. Každá z nich je pre mňa neuveriteľná,“ dodal.
Poslednú etapu na parížskych Elyzejských poliach vyhral Holanďan Mathieu van der Poel, ktorý si splnil jeden zo svojich veľkých kariérnych cieľov. Spolu s Pogačarom zaútočil na stúpaní na Montmartre a dvojica si vytvorila náskok pred hlavným poľom. V záverečných 700 metroch však Van der Poel nastúpil a Pogačar už jeho tempu nestačil.
„Nepadlo ani slovo, žiadna komunikácia. Obaja sme išli naplno až do cieľa a mne jednoducho došli sily. Vedeli sme, že musíme ísť naplno, obaja sme sa tomu úplne odovzdali a on dosiahol krásne víťazstvo,“ povedal Pogačar.
Tridsaťjedenročný Holanďan očakával, že ho prenasledovatelia pred cieľom dostihnú. Napokon odolal aj záverečnému náporu svojho tímového kolegu Jaspera Philipsena. „Myslel som si, že nás dobehnú, ale posledných 500 metrov som sa sústredil len na tento okamih a išiel som tak tvrdo, ako som vedel. Čakal som, kedy ma niekto predbehne, ale nestalo sa to. Úplne na konci som vedľa seba zbadal pneumatiku Pirelli, bola Jasperova,“ povedal Van der Poel.
Víťaz etapy zdôraznil, že triumf je odmena za vytrvalosť celého tímu. „Ukazuje to, že sa nikdy nevzdávame. Možno začiatok našej Tour nebol dobrý, ale vyhral som etapu na Elyzejských poliach. Myslím si, že to je celkom dobré,“ uviedol.
Druhé miesto v celkovej klasifikácii obsadil belgický olympijský šampión Remco Evenepoel, ktorý dosiahol svoje doteraz najlepšie umiestnenie na Tour de France a počas pretekov vyhral dve etapy. Podľa vlastných slov si tým potvrdil, že jeho sen bojovať o celkové víťazstvo na Grand Tours je oprávnený.
„Druhé miesto je pre mňa najmä dôkaz, že som urobil dobre, keď som sa nevzdal sna dostať sa na pódium Grand Tours a pokúsiť sa ich raz vyhrať. To je môj kariérny cieľ. Po tomto výsledku som ukázal sebe, tímu aj celému svetu, že mám právo o tom snívať a usilovať sa o to,“ povedal Evenepoel.
Zdroj: SITA.sk - Pogačar si po piatom triumfe na Tour chce užívať obyčajný život, Van der Poel si splnil sen na Elyzejských poliach © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovinský cyklista Tadej Pogačar si po zisku piateho celkového triumfu na Tour de France chce predovšetkým oddýchnuť a vychutnať si bežné radosti života. Dvadsaťsedemročný jazdec sa v nedeľu zaradil k legendám tohto športu, keď sa stal iba piatym cyklistom histórie s piatimi víťazstvami na slávnych pretekoch.
Pogačar sa vyrovnal Jacquesovi Anquetilovi, Eddymu Merckxovi, Bernardovi Hinaultovi a Miguelovi Indurainovi. Bezprostredne po triumfe však odmietol hovoriť o historických zápisoch. „Práve teraz si chcem jednoducho užiť okamih, že som vyhral Tour. Či je to piate alebo prvé víťazstvo, na tom nezáleží. Je neuveriteľné mať na sebe žltý dres a prejsť cieľom v Paríži ako víťaz Tour,“ povedal Slovinec.
„Chcem si len užiť tento moment, vrátiť sa domov, oddýchnuť si a užívať si malé veci v živote. Som naozaj šťastný a hrdý, že som vyhral piatu Tour. Každá mala iný príbeh, iný význam a iné emócie. Každá z nich je pre mňa neuveriteľná,“ dodal.
Nepadlo ani slovo
Poslednú etapu na parížskych Elyzejských poliach vyhral Holanďan Mathieu van der Poel, ktorý si splnil jeden zo svojich veľkých kariérnych cieľov. Spolu s Pogačarom zaútočil na stúpaní na Montmartre a dvojica si vytvorila náskok pred hlavným poľom. V záverečných 700 metroch však Van der Poel nastúpil a Pogačar už jeho tempu nestačil.
„Nepadlo ani slovo, žiadna komunikácia. Obaja sme išli naplno až do cieľa a mne jednoducho došli sily. Vedeli sme, že musíme ísť naplno, obaja sme sa tomu úplne odovzdali a on dosiahol krásne víťazstvo,“ povedal Pogačar.
Tridsaťjedenročný Holanďan očakával, že ho prenasledovatelia pred cieľom dostihnú. Napokon odolal aj záverečnému náporu svojho tímového kolegu Jaspera Philipsena. „Myslel som si, že nás dobehnú, ale posledných 500 metrov som sa sústredil len na tento okamih a išiel som tak tvrdo, ako som vedel. Čakal som, kedy ma niekto predbehne, ale nestalo sa to. Úplne na konci som vedľa seba zbadal pneumatiku Pirelli, bola Jasperova,“ povedal Van der Poel.
Najlepšie umiestnenie Evenepoela
Víťaz etapy zdôraznil, že triumf je odmena za vytrvalosť celého tímu. „Ukazuje to, že sa nikdy nevzdávame. Možno začiatok našej Tour nebol dobrý, ale vyhral som etapu na Elyzejských poliach. Myslím si, že to je celkom dobré,“ uviedol.
Druhé miesto v celkovej klasifikácii obsadil belgický olympijský šampión Remco Evenepoel, ktorý dosiahol svoje doteraz najlepšie umiestnenie na Tour de France a počas pretekov vyhral dve etapy. Podľa vlastných slov si tým potvrdil, že jeho sen bojovať o celkové víťazstvo na Grand Tours je oprávnený.
„Druhé miesto je pre mňa najmä dôkaz, že som urobil dobre, keď som sa nevzdal sna dostať sa na pódium Grand Tours a pokúsiť sa ich raz vyhrať. To je môj kariérny cieľ. Po tomto výsledku som ukázal sebe, tímu aj celému svetu, že mám právo o tom snívať a usilovať sa o to,“ povedal Evenepoel.
Zdroj: SITA.sk - Pogačar si po piatom triumfe na Tour chce užívať obyčajný život, Van der Poel si splnil sen na Elyzejských poliach © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Tour de France 2026
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Veľká pocta. Slafkovský je v prestížnom výbere NHL pre Zápas hviezd, no rozhodnú až fanúšikovia
Veľká pocta. Slafkovský je v prestížnom výbere NHL pre Zápas hviezd, no rozhodnú až fanúšikovia
<< predchádzajúci článok
Obrat ako z veľkej knihy! Mladí Slováci prehrávali s Dánmi o 28 bodov a zvíťazili po predĺžení – VIDEO
Obrat ako z veľkej knihy! Mladí Slováci prehrávali s Dánmi o 28 bodov a zvíťazili po predĺžení – VIDEO