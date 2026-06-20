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20. júna 2026
Obrovskú explóziu v moskovskej rafinérii mohla spôsobiť domáca protivzdušná obrana
Medializované informácie naznačujú, že škody v závode spôsobila ruská raketa určená na zneškodnenie ukrajinského dronu. Explóziu v moskovskej
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Explóziu v moskovskej ropnej rafinérii po rozsiahlom ukrajinskom dronovom útoku mohla spôsobiť ruská protivzdušná obrana, píše web The Moscow Times.
Denník sa odvoláva na analýzu videozáznamov a informácie nezávislých ruských médií, podľa ktorých mohla raketa systému protivzdušnej obrany zasiahnuť jednu z ropných nádrží v rafinérii spoločnosti Gazprom Nefť na juhovýchode Moskvy.
Už druhý útok
Následná explózia odtrhla masívne kovové veko nádrže a vymrštila ho do veľkej výšky, čo zachytili videá šíriace sa na sociálnych sieťach.
Podľa webu však tieto tvrdenia neboli nezávisle potvrdené a okolnosti incidentu zostávajú nejasné.
Moskovská rafinéria sa stala terčom už druhého ukrajinského útoku v priebehu jedného týždňa. Podľa médií boli poškodené dve hlavné technologické jednotky závodu, ktoré predstavujú podstatnú časť jeho spracovateľskej kapacity.
Peskov pochválil
Kremeľ napriek tomu vyzdvihol výkon ruskej protivzdušnej obrany. Hovorca prezidenta Dmitrij Peskov vyhlásil, že obranné systémy fungovali na vysokej úrovni, hoci viacerým dronom sa podarilo zasiahnuť ciele v ruskej metropole.
Ukrajinský útok z 18. júna bol podľa viacerých médií jedným z najväčších dronových útokov na Moskvu od začiatku vojny.
Zdroj: SITA.sk - Obrovskú explóziu v moskovskej rafinérii mohla spôsobiť domáca protivzdušná obrana © SITA Všetky práva vyhradené.
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