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20. júna 2026

Poľský prezident Nawrocki odobral Zelenskému najvyššie štátne vyznamenanie


Tagy: poľsko-ukrajinské vzťahy Poľský prezident Rusko-ukrajinský konflikt štátne vyznamenania Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine

Kyjev označil krok za strategickú chybu, z ktorej podľa neho bude profitovať iba Moskva. Poľský prezident



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cpac_republicans__2642 676x451 20.6.2026 (SITA.sk) - Kyjev označil krok za strategickú chybu, z ktorej podľa neho bude profitovať iba Moskva.

Poľský prezident Karol Nawrocki odobral v piatok ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému Rad Bielej orlice, najvyššie štátne vyznamenanie Poľska.



Opäť UPA


Spor medzi dvoma spojencami vyvolalo rozhodnutie Kyjeva pomenovať jednu z jednotiek ukrajinských ozbrojených síl po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA).


Tá sa podieľala na masakroch poľského civilného obyvateľstva počas druhej svetovej vojny.„Historická pravda nie je a nikdy nemôže byť predmetom vyjednávania. Spomienka na obete je morálnou povinnosťou poľského štátu,“ uviedol Nawrocki vo vyhlásení.


Dodal, že Varšava žiadala Ukrajinu o zmenu rozhodnutia, no Kyjev na výzvy nereagoval.



Zmiernenie napätia


Nawrocki pristúpil k odobratiu vyznamenania napriek výzvam poľskej vlády na zmiernenie napätia. Premiér Donald Tusk označil pomenovanie jednotky za „zlé rozhodnutie“, zároveň však vyzval obe krajiny, aby „nedovolili histórii zničiť ich budúcnosť“.



Ostrá reakcia


Ukrajina reagovala ostro. Minister zahraničných vecí Andrij Sybiha označil krok poľského prezidenta za „strategickú chybu“, z ktorej „bude profitovať iba Moskva“. Rozhodnutie zároveň označil za neodôvodnené a neúctivé a oznámil, že vráti poľské vyznamenanie, ktoré dostal v roku 2022.



Najlepší spojenec


Spor prichádza necelý týždeň pred medzinárodnou konferenciou o obnove Ukrajiny v Gdansku, na ktorej sa tradične zúčastňuje aj Zelenskyj. Jeho účasť však zostáva neistá.


Poľsko patrí od začiatku ruskej invázie medzi najvýznamnejších podporovateľov Ukrajiny, no otázky historickej pamäti opakovane vyvolávajú napätie vo vzájomných vzťahoch.




Zdroj: SITA.sk - Poľský prezident Nawrocki odobral Zelenskému najvyššie štátne vyznamenanie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: poľsko-ukrajinské vzťahy Poľský prezident Rusko-ukrajinský konflikt štátne vyznamenania Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine
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